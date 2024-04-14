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韓團高雄演唱會5.7萬人朝聖 散場35分鐘運輸完畢

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，場內外累計人數達5.7萬人，結束後35分鐘疏散完畢。圖／高雄市交通局提供
韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，場內外累計人數達5.7萬人，結束後35分鐘疏散完畢。圖／高雄市交通局提供

韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累計人數達5.7萬人，高雄捷運加開班次，演唱會於晚間21時40分結束，22時5分場內清空，35分鐘疏散完畢，民眾秩序良好。

據統計，歌迷中6成為19歲以下，30歲以下則占8成，因年輕歌迷多，搭乘大眾運輸比例超過5成。高捷統計，捷運運量全日約24.5萬人次，共加開15列加班車。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約176車次，共9100人次。

對於世運站南下車次的疏運規畫，高捷也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高捷站長林忠明，也在演唱會後於捷運R17世運站月台，唱歌給歌迷聽，演唱包括《聽海》、《孤勇者》、《燕尾蝶》、《約定》等多首歌曲，也吸引不少歌迷拿起手機拍照。

韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，場內外累計人數達5.7萬人，結束後35分鐘疏散完畢。圖／高雄市交通局提供
韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，場內外累計人數達5.7萬人，結束後35分鐘疏散完畢。圖／高雄市交通局提供

捷運 演唱會 高捷

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