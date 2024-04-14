聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓團高雄演唱會5.7萬人朝聖 散場35分鐘運輸完畢
韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累計人數達5.7萬人，高雄捷運加開班次，演唱會於晚間21時40分結束，22時5分場內清空，35分鐘疏散完畢，民眾秩序良好。
據統計，歌迷中6成為19歲以下，30歲以下則占8成，因年輕歌迷多，搭乘大眾運輸比例超過5成。高捷統計，捷運運量全日約24.5萬人次，共加開15列加班車。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約176車次，共9100人次。
對於世運站南下車次的疏運規畫，高捷也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。
有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高捷站長林忠明，也在演唱會後於捷運R17世運站月台，唱歌給歌迷聽，演唱包括《聽海》、《孤勇者》、《燕尾蝶》、《約定》等多首歌曲，也吸引不少歌迷拿起手機拍照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言