韓團高雄演唱會5.7萬人朝聖 散場35分鐘運輸完畢

韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累計人數達5.7萬人，高雄捷運加開班次，演唱會於晚間21時40分結束，22時5分場內清空，35分鐘疏散完畢，民眾秩序良好。

據統計，歌迷中6成為19歲以下，30歲以下則占8成，因年輕歌迷多，搭乘大眾運輸比例超過5成。高捷統計，捷運運量全日約24.5萬人次，共加開15列加班車。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約176車次，共9100人次。

對於世運站南下車次的疏運規畫，高捷也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。