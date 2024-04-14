屏東王船文化館 鎮館之寶開斧

屏東「東港迎王平安祭典」列國家重要無形文化資產，屏東縣府斥資6.2億元打造國家級博物館規格的王船文化館，9月迎王祭典前試營運。

王船是祭典中千歲爺押煞離境最重要的法器，縣長周春米昨率資深工匠參與開斧儀式，文化館將循古法建造一座典藏王船當「鎮館之寶」，年底完工啟用。

屏東有東港、南州及小琉球三大迎王祭典，已成國內重要的宗教文化慶典。王船文化館2022年初開工，現已完成主體工程，預計6月竣工試營運。

周春米表示，東港迎王祭典9月登場，除七角頭一字排開的氣勢磅礡外，另個焦點是循古法建造、手工彩繪的王船。位於東港「機九」的王船文化館，特邀長期參與王船製作的資深匠師建造典藏王船，並紀錄建造過程，傳承造船匠師智慧。

為使王船製作順利，日前恭請東隆宮溫府千歲爺至王船文化館安座，昨邀東隆宮董事長潘慶士及王船組師傅蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等人出席開斧大典。

文化處長吳明榮說，典藏王船仿照東隆宮迎王平安祭典王船打造，為尊重傳統祭祀神明，典藏王船尺寸略縮小，甲辰正科年王船船身為46尺、寬12尺、高15尺，典藏王船則為42尺、寬11尺4寸、高15尺。

典藏王船遵循古法建造，船上的配置與祭祀王船相同，有五王厝、舵公厝、王船公及水手等，船體彩繪有黑鮪魚、旗魚等漁民常捕獲魚種。