屏國小教甄 釋132名額

屏東縣113學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出132名缺額，為近10年來最多。教育處表示，4月15日公告後即開放報名到4月22日截止，今年首度將一般地區納開缺學校，並招考自然專長教師。為因應實驗教育學校課程規畫與教學設計需求，此次正式教師甄選首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念老師。

教育處表示，甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通科73名、英語專長30名、自然專長6名、國小身心障礙類特殊教育教師10名、國小專任輔導教師8名；學前特殊教育班教師5名。

「釋出132名缺額，近10年來最多」教育處表示，以往普通班正式教師甄選大多分發到偏遠地區，為有效降低代理教師比例，讓各專長師資結構完整，今年首將一般地區學校納入開缺學校。教師員額都有管控，有些學校代理教師占比達4成，近年每年國小退休教師約60到70名，聯合甄選以均衡城鄉師資。

教育處表示，今年延續代理教師服務年資加分機制，屏縣公立國小或國小附幼長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵縣內代理教師留任，穩定師資。也首納台灣手語認證加分，以多元加分機制鼓勵優秀人才報考。

教育處表示，國中教師甄選已10年未辦，推估國中新生人數116年學年度比今年113學年度國中新生人數減少約3千人。今年國小教師評估沒有超額，國中部分3月評估時有超額警訊。