聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏國小教甄 釋132名額

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣113學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出132名缺額，為近10年來最多。教育處表示，4月15日公告後即開放報名到4月22日截止，今年首度將一般地區納開缺學校，並招考自然專長教師。為因應實驗教育學校課程規畫與教學設計需求，此次正式教師甄選首次納入實驗教育學校組，期待引進認同實驗教育理念老師。

教育處表示，甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通科73名、英語專長30名、自然專長6名、國小身心障礙類特殊教育教師10名、國小專任輔導教師8名；學前特殊教育班教師5名。

「釋出132名缺額，近10年來最多」教育處表示，以往普通班正式教師甄選大多分發到偏遠地區，為有效降低代理教師比例，讓各專長師資結構完整，今年首將一般地區學校納入開缺學校。教師員額都有管控，有些學校代理教師占比達4成，近年每年國小退休教師約60到70名，聯合甄選以均衡城鄉師資。

教育處表示，今年延續代理教師服務年資加分機制，屏縣公立國小或國小附幼長期代理教師得採計服務年資積分，以鼓勵縣內代理教師留任，穩定師資。也首納台灣手語認證加分，以多元加分機制鼓勵優秀人才報考。

教育處表示，國中教師甄選已10年未辦，推估國中新生人數116年學年度比今年113學年度國中新生人數減少約3千人。今年國小教師評估沒有超額，國中部分3月評估時有超額警訊。

代理教師 屏東縣 機制

延伸閱讀

近10年來最多 屏縣國小教甄開缺132名

老師錄取沒來、放棄資格 新北國小幼園教甄增第3次分發

行政大逃亡 教甄要新師兼主任

特教代理師比率高無證也上場 教育部：督導地方政府降低比率

相關新聞

回響／高雄輕軌 下周試辦夜班車

聯合報3月針對高雄輕軌成圓，蒐集乘客搭乘體驗心聲，做成體檢系列報導，其中有民眾反映，輕軌營運時間短，盼能延後與捷運同步。...

長榮開高雄-香港航線 首航滿班

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月航運量與疫情前相比只恢復7成3，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港航線...

高雄營養午餐補助2元→4元 家長指杯水車薪

考量近2年物價與基本工資上漲，高雄市長陳其邁昨拍板補助1.5億元，113學年度起，學校午餐費從原本每生、每餐補助2元，加...

屏國小教甄 釋132名額

屏東縣113學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出132名缺額，為近10年來最多。教育處表示，4月15日公告後即...

首屆金門咖啡節 今起飄香

金門縣府為讓大家有機會認識分布在轄內各地的特色咖啡小店，舉辦首屆「金門咖啡節」，今起至5月5日結束，內容包含咖啡競賽、咖...

「屏東三大日音樂節」今登場 活動首日由唱跳女王温嵐壓軸

4月屏東音樂祭連發！繼上周台灣祭之後，令人期待「屏東三大日音樂節」今12日起一連3天在屏東縣體育館前草地展開，首日以回憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。