「屏東三大日音樂節」今登場 活動首日由唱跳女王温嵐壓軸
4月屏東音樂祭連發！繼上周台灣祭之後，令人期待「屏東三大日音樂節」今12日起一連3天在屏東縣體育館前草地展開，首日以回憶金曲為主題，由温嵐、卓文萱、蔡旻佑、魏如昀、李子森等經典歌手連番獻唱，帶來多首回憶殺曲目，現場宛如大型KTV，更有歌迷專程包車南下，路過機車騎士駐足聽歌，跨年等級的卡司讓歌迷聽得如癡如醉，吸引2.5萬人次朝聖。
今晚第一日由唱跳女王温嵐擔綱壓軸，睽違10年以上再度到屏東演出，一連帶來5首經典好歌，包含KTV必點金曲「祝我生日快樂」、「同手同腳」，不僅慢歌可與台下萬名觀眾大合唱，動感舞曲舞力全開更感染全場，台下尖叫聲不斷直呼「女神！」温嵐也誇讚「屏東粉絲熱情程度跟天氣有得拚」，承諾下次要帶新作品來屏東唱給大家。
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，「屏東三大日音樂節」今年第7年，2018年起成為南台灣春天最盛大音樂盛典，成功打造春天音樂慶典，每年接近活動時，許多民眾敲碗私訊縣府粉絲頁詢問活動日期，就是為了排時間來屏東追星。
傳播處表示，活動3天除有重量級卡司外，13、14日還會有與知名市集品牌「雄店市集」合作的春天音樂市集，提醒民眾從12日晚上10點起至15日清晨5點，屏東市仁愛路（勝利路至公園西路段）將封閉，作為市集及架設轉播螢幕使用，也請民眾提前繞路。
13日是活動第二天，以搖滾音樂為主題，將有張震嶽、糜先生、芒果醬、原子邦妮等樂團輪番演出，還沒到場的民眾，趕快把握機會，一起到現場同歡，想知道活動更多詳情可至縣長周春米、「屏東縣政府傳播暨國際事務處」的臉書或「屏東縣政府」官網查詢。
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