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屏東品牌演藝團隊11團入選 5月到12月接力展演在地扎根

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府文化處扶植品牌演藝團隊，今年有11個團隊脫穎而出，今由縣長周春米授證，並將從5月到12月在屏東演藝廳、藝術館接力舉辦展演活動。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處扶植品牌演藝團隊，今年有11個團隊脫穎而出，今由縣長周春米授證，並將從5月到12月在屏東演藝廳、藝術館接力舉辦展演活動。記者劉星君／攝影

屏東縣政府文化處扶植品牌演藝團隊，今年有11個團隊脫穎而出，今由縣長周春米授證，肯定各團在表演藝術的努力成果，並期勉團隊持續在地扎根，深化屏東藝文品牌，並將從5月到12月在屏東演藝廳、藝術館接力舉辦展演活動。

今天在屏東演藝廳舉行「品牌演藝團隊」授證儀式，入選團隊包含菁英演藝團隊屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團2團；傑出演藝團隊的屏東室內合唱團、嵐天樂集、藝夥人表演製作團、飛悅舞集、上西園掌中劇團、明興閣掌中劇團、明華園黃字戲劇團、貓頭鷹兒童劇團、星星戲樂等9團。

周春米說，今年度獲選品牌演藝團隊有音樂、舞蹈、現代戲劇類、傳統戲劇類等類別，各團藝術造詣與才華備受肯定，透過品牌認證，展現演藝團隊蓬勃發展的樣態。除屏東演藝廳、藝術館，表演場域擴及到潮州、東港、恆春等各鄉鎮，提供更多的表演舞台，讓團隊一展藝術才華，屏東的藝術土壤越來越豐富。

今年新增3個首次入選傑出演藝團隊，「藝夥人表演製作團」聚集以藝術為共同血脈的青年藝術家，擅用多元表演方式展現客家文化；「嵐天樂集」將音樂結合舞蹈、戲劇和新媒體藝術的跨界表演，讓年輕音樂人實現表演夢想；「星星戲樂」專注創作原創音樂，透由音樂、戲劇結合，詮釋台灣土地的故事。

文化處表示，為輔導表演團隊提升專業展演與運營能力，縣府長期推動扶植計畫，蒂摩爾古薪舞集、種子舞團、滯留島舞蹈劇場3團已邁向國家級團隊，112年屏縣演藝團隊扶植成果也獲文化部評鑑特優。

屏東品牌演藝團隊將5月到12月在屏東藝術館、演藝廳接力舉辦展演活動。除了售票展演之外，團隊陸續參與「藝術宅急便」、「藍皮火車」等不同形式演出，讓各鄉鎮民眾都有機會欣賞表演。

今年首次入選傑出演藝團隊，「嵐天樂集」將音樂結合舞蹈、戲劇和新媒體藝術的跨界表演，讓年輕音樂人實現表演夢想。記者劉星君／攝影
今年首次入選傑出演藝團隊，「嵐天樂集」將音樂結合舞蹈、戲劇和新媒體藝術的跨界表演，讓年輕音樂人實現表演夢想。記者劉星君／攝影
今年首次入選傑出演藝團隊，「星星戲樂」專注創作原創音樂，透由音樂、戲劇結合，詮釋台灣土地的故事。記者劉星君／攝影
今年首次入選傑出演藝團隊，「星星戲樂」專注創作原創音樂，透由音樂、戲劇結合，詮釋台灣土地的故事。記者劉星君／攝影
今年首次入選傑出演藝團隊，「藝夥人表演製作團」聚集以藝術為共同血脈的青年藝術家，擅用多元表演方式展現客家文化。記者劉星君／攝影
今年首次入選傑出演藝團隊，「藝夥人表演製作團」聚集以藝術為共同血脈的青年藝術家，擅用多元表演方式展現客家文化。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣政府

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