屏東警方6月啟動科技執法 4路口取締車不停讓行人

屏東汽、機車未禮讓行人交通事故多，占行人事故比率35.9%，警方將於6月在4個易肇事路口啟用「車不讓人違規」科技執法取締，盼減少事故發生並守護行人安全。

依屏東縣政府警察局統計，屏東自民國110年至112年間未依規定停讓行人發生交通事故共577件，占行人事故比率35.9%，其中17件為死亡事故。

警方表示，為有效遏止未依規定停讓行人造成的事故及傷亡，擇定屏東市4處易肇事路口，分別於屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口及自由路與公園路口增設「車不讓人違規」科技執法設備，預計6月1日正式啟用。

警方指出，駕車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，罰則已在去年6月加重至新臺幣6000元，當汽車前懸、機車與慢車前輪已進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰。

屏東縣警察局局長戴台㨗提醒，車輛駕駛務必注意人車距離，行經行人穿越道時應減速慢行，若未依規定停讓行人可能吃上1200元至6000元罰單；若致人受傷或死亡，除可處7200至3萬6000元罰鍰外，更會面臨相關刑事責任訴訟及吊扣或吊銷駕駛執照。

戴台㨗表示，人車共同遵守標誌，才能維護自己與他人生命財產安全，行人穿越馬路也應遵守標線號誌指示，若擅自穿越車道、闖紅燈也會開罰。