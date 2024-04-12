小港泳池 年前改建停車場

高雄小港游泳池閒置多年，居民抱怨泳池積水曾出現小魚與青蛙，環境髒亂，更有治安疑慮，議員指小港游泳池由運動發展局管理，去年曾決議要整理環境、填平游泳池蓋停車場，「會議過了半年，何時要蓋」？運發局長侯尊堯說，今年就會改建成停車場，預計年底前完成。

1982年完工的小港游泳池在委外業者退場後荒廢多年，不僅燈具故障、天花板剝落，泳池內積水甚至曾出現小魚與青蛙，髒亂環境讓當地居民頭疼，也擔心成為治安死角。

議員黃彥毓昨質詢時指，運發局去年7月1日曾與居民辦協調會，結論是優先加強環境整理、減少髒亂，短期內籌措經費填平整地，設置簡易臨時停車場，長期朝多功能使用為目標，但會議至今超過半年，「停車場到底什麼時候會蓋」？

運發局局長侯尊堯答覆，小港游泳池已委請建築師設計監造，填平後會優先設置簡易臨時平面停車場，預計今年底前可以完成。