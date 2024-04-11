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高市寵物嘉年華 試辦「不裝籠箱」購物遊程

中央社／ 高雄11日電

響應「國際寵物日」，高市動保處與業者合作，13、14日在夢時代購物中心舉辦「寵物嘉年華」，融入友善動物品牌「伴ban」概念，試辦「不裝籠箱」購物遊程，推廣寵物友善。

高雄市政府農業局動物保護處新聞稿指出，「寵物嘉年華」主題活動結合競賽、體驗、教育等3面向，營造人寵好「伴ban」寵物友善空間，開創人與寵物的質感生活。

動保處表示，高雄市去年創友善動物「伴ban」品牌，在城市中推廣各種友善動物行動，不論是毛孩認養會、動保教育推廣、開拓友善動物空間等，都創造人與動物一起快樂生活的可能和想像，未來將持續規劃好伴空間、好伴講座、好伴車車、伴毛孩奧運會等活動，邁向友善動物城市。

動保處指出，夢時代購物中心與高雄開頂雙層巴士（Kaohsiung Sightseeing Bus）首度試辦開放人寵版不裝籠箱好「伴ban」購物遊程；參加活動飼主及寵物們由駁二搭乘開頂雙層巴士出發，在時代大道下車，由夢時代大門進入藍鯨館，穿越戶外走道至活動場地。

活動會場還有「好寵市集」，嚴選各家手作鮮食、寵物生活雜貨、戶外用品等，讓飼主及寵物們有吃有喝還能盡情享受「人寵購物趣」。

動保處長葉坤松表示，參加活動飼主們應取得相關認證（參動保處官方粉絲頁活動訊息），寵物進館前應穿著禮貌帶，另外，飼主應依規在活動會場以外區域將寵物置入箱籠。活動由夢時代提供寵物友善空間示範場域，館內涵蓋餐飲、百貨、零售業等寵物友善店家，一起成為友善動物推手。

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