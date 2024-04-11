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嘉興國中巧固球隊創佳績 業者捐球衣鼓勵為國爭光

中央社／ 高雄11日電

高雄岡山嘉興國中巧固球隊成軍27年，去年分別奪得全國與全市巧固球錦標賽冠軍，阜冠國際開發有限公司捐贈全新球衣，鼓勵嘉興學子5月在亞青盃選拔賽創佳績。

嘉興國中校長呂美儀說，嘉興國中巧固球隊是學校重要發展特色之一，秉持嘉興國小「夢翔起飛、永不落地」精神，由教練林詩芸銜接國中小球隊訓練，奠定長期扎實技術根基，在國中課業壓力仍運用社團時間、週休假日進行自主練習。選手們在球場上化身戰將，攻守俱佳，默契十足外，更能相互支持鼓勵，奮戰不懈氣勢令人佩服。

呂美儀說，雖然小校資源有限，但有師長與家長們熱心參與、協助接送、出錢出力等，多次勇奪全國冠軍佳績。校方也感謝阜冠國際開發有限公司董事長劉柱均關懷教育熱心公益，鼓勵嘉興國中巧固球隊學生們，能於今年5月亞青盃選拔賽創佳績，完成代表台灣到馬來西亞比賽為國爭光夢想。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，阜冠國際開發有限公司捐贈嘉興國中巧固球隊全新球衣，也為嘉興國小巧固球隊接續2年，即將入學國中就讀的新生球員預作球衣。

劉柱均說，捐贈巧固球隊球衣是對學生們的鼓勵與支持，同時鼓勵嘉興國小巧固球隊在地就學。阜冠國際品牌理念是「為每個家庭創造舒適的親子關係」，希望為每個家庭創造更加舒適與溫馨環境。

家長會長陳嘉鴻也代表家長們感謝慷慨贊助小五到國三選手全新球衣。不僅提升嘉興小將們自信心與團隊凝聚力，也展現學校團隊活力，讓師生感受到支持與鼓勵。

球員們說，國中課業壓力下，能深刻感受學校、教練與家人的支持；全新球衣裝備讓比賽更加舒適，將以出色的成績來回饋。

巧固球 高雄市

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