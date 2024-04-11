鳳山體育館機車亂停 市府研擬解方

斥資7.2億建造的高雄「鳳山運動園區」2年前啟用，其中體育館現為職籃「高雄鋼鐵人」主場，每逢賽事吸引大批球迷到場，但高達2150個機車停車位供不應求，造成場館周圍大量機車違停；高雄市運動發展局表示，因應大型賽事，將研議機動調整園區地下停車場，讓平面汽車格適度供應機車停靠，解決惱人的違停問題。

鳳山體育館目前是職籃高雄鋼鐵人主場，比賽期間吸引大量球迷，4703個座位若滿座時，盤點汽車位約需376個、機車停車位2150個，但運動園區地下智慧停車場含13個電動車位，僅627個汽車位，平時勉強支應，賽事時根本一位難求。

據統計，鳳山體育館周邊汽車停車位總數為755個、機車停車位389個。但許多民眾投訴，賽事期間巷弄內全停滿球迷機車，「他們連帶孩子看醫生，都找不到車位」。

議員陳慧文表示，運動園區停車位供給嚴重不足，她屢次會勘，局處都沒能有效應對。每次賽事，園區周圍全是亂停的機車，住戶抱怨主辦方有收門票，卻未規劃良好的停車空間，附近住戶晚上下班根本找不到車位，市府應鼓勵民眾多使用大眾運輸，或設置臨時停車場；提供接駁服務，將汽車格臨時調整為機車格因應。

運動發展局長侯尊堯表示，目前考量透過增設Ubike站，增加鳳山西站到體育館的方便性，也盤點鳳山區光華路的汽車格數量，賽事時作為機車臨時停靠區。單場人數若逾4000時，市府會要求提早規畫臨時停車空間，增派人力進行停車管理，目前已規畫租借鳳西國中校地或規鄰近腹地空間供停車。