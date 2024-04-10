右昌大排水岸改造！高雄最美雨豆樹公園升級為網美秘境

楠梓仁昌里公園內有一段約300公尺的右昌大排明渠河面，兩旁種滿高大的雨豆樹，被當地居民視為休閒秘境，因部分設施老舊，水利局與工務局公園處協調合作，籌措工程費2250萬元升級水岸環境，高雄市副市長林欽榮今天前往視察完工成果，看到水岸兩旁綠意盎然的雨豆樹，直說「這是高雄最美的雨豆樹公園」。

水利局說，右昌大排唯一明渠段位於楠梓仁昌里公園內，因河岸緊鄰公園且部分設施已老舊，為整體提升周邊生活機能，去年初由水利局向中央水利署爭取同意補助水岸環境改造經費，改善公園設施及增加友善空間。

經水利局與工務局公園處協調合作，籌措工程費2250萬元，由水利局整體規劃辦理水岸、步道、欄杆、廣場、綠美化及截流民生污水進入污水下水道系統等設施，改善工程已在今年3月完工。

林欽榮說，水利局與工務局公園處共同攜手合作，改善仁昌里公園河岸渠道外觀、鋪設亂石貼片、欄杆造型及步道的鋪面約600公尺，另外在右昌大排上游設置民生污水截流設施，減少異味氣體及改善水質等，讓仁昌里公園煥然一新。

水利局說，為改善河岸及公園，善用有限的經費，經過多次、與在地民眾、公園處現勘討論，護岸外觀採用具特色多孔隙性的亂石貼片，可增加生物棲息空間；原本河岸兩旁老舊步道改為混凝土刷毛色澤鮮明、夜間能見度佳。

水利局表示，另於德民路與藍昌路兩個端點廣場重新配置，讓行人及無障礙動線更加連貫，也讓週邊里民有較大廣場舉辦集會活動，北邊緊接後勁溪河岸步道，南邊緊鄰右昌森林公園，點線面上是一個重要的觀光廣場節點，提供居民平時散步與休憩最佳場域。