花露露的童樂節7月6日登場 18項活動瘋玩暑假

2024衛武營國家藝術文化中心「花露露的童樂節」將於7月6日至21日登場，預購優惠已開跑。今年有澳洲、歐洲、台灣等藝術團隊，將帶來馬戲、歌舞、市集、探索等18項活動。

衛武營在每年暑假推出「花露露的童樂節」，衛武營表示，在富邦集團和高都汽車支持下，今年準備了馬戲、歌舞、市集、探索等多項好看好玩的活動。4檔演出節目早鳥活動已開跑，會員75折早鳥啟售已於8日開跑，15日中午起全面8折，優惠至22日中午截止。

衛武營藝術總監簡文彬表示，花露露的童樂節是衛武營在暑假期間，針對親子規劃的重點品牌節目，今年以「勇氣小旅行」為主題，規劃豐富節目演出和活動，藉由劇場中各種天馬行空或神奇技藝，為孩子們帶來探索世界的無限勇氣及創造力。

衛武營新聞稿表示，在童樂節規劃4檔廳院售票節目，包括7月6日、7日在戲劇院演出的澳洲瑟卡馬戲團「動物狂歡節」，融合馬戲表演、多媒體和音樂，以魔法般的手法，重新改編法國浪漫主義作曲家卡米爾．聖桑的經典音樂組曲。

澳洲瑟卡馬戲團將原版組曲重新創作並加以延伸，並為此創作精緻的動畫，讓表演者在舞台上與影片共演互動，7日早上還有「創意學習工作坊」，讓孩子邊學邊玩、化身動物冒險王。

天馬戲創作劇團7月13日、14日將在戲劇院演出「腳不落地的孩子」，以音樂劇形式為基礎，結合馬戲技巧打造出的「原創馬戲音樂劇」。也將在13日下午場次演後舉辦「幕後解密」，探索演出後台的神祕機關；14日上午則推出「創意學習工作坊」馬戲大冒險，帶領大家玩雜耍球、呼拉圈。

7月17日還有探索管風琴音樂「花露露的勇氣大冒險」，小朋友們可以一起跟著花露露，體驗衛武營全亞洲最大管風琴的震撼力。

童樂節最後一檔售票節目，謎思星球劇團「綠野仙蹤：奧茲王國的秘密」將在7月20日、21日於表演廳演出，結合現場演奏古典音樂、聲樂演唱、投影及戲劇表演等元素，重新詮釋經典童話「綠野仙蹤」。

衛武營今年與高雄市電影館共同主辦「花露露的親子電影院」，選映「不說大道理只說好故事」的兒童片單，用世界各國動畫拓展兒童想像力，在7月6日、7日、13日、14日傍晚在榕樹廣場東南側平台，歡迎闔家傍著夏夜晚風看電影。

另外，「劇場遊樂營」在7月15日、19日利用衛武營專業排練室，讓小朋友沉浸表演藝術中一邊玩樂、一邊學習。