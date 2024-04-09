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高雄鳳山中崙產業園區大縮水 藍議員擔心不利就業

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員鍾易仲認為，中崙產業園區的規模比原先規畫的面積小太多，不利創造就業機會。記者徐白櫻／翻攝
高市議員鍾易仲認為，中崙產業園區的規模比原先規畫的面積小太多，不利創造就業機會。記者徐白櫻／翻攝

高雄橋頭科學園區262公頃、仁武產業園區74公頃。鳳山中崙產業園區原規畫30公頃，都市計畫檢討後縮水三分之一，引起議員鍾易仲、李雅靜不滿，擔心規模太小無法增加就業機會。經發局長廖泰翔表示，中崙定位為醫療生技及軟體設計產業，土地需求比較小，會爭取面積擴大及旗艦型企業進駐，形成產業鏈。

李雅靜昨在議會財經部門質詢指出，橋頭科學園區262公頃，仁武產業園區扣除設施有48公頃可建廠房，中崙產業園區縮水成8.67公頃，如何能為地方帶來多少利多？

議員鍾易仲今天也指出，中崙地區涵蓋5里，目前是農業區綠地，總面積86公頃，扣除大林蒲遷村用地，30公頃要當產業園區，但在最近通盤檢討後，產業園區縮小8.67公頃、商業智慧物流區3.69公頃，加總面積僅12公頃，面積只剩三分之一，規模小太多，鳳山需要就業機會。

經發局長廖泰翔說明，半導體產業需要大面積土地及公用設施，軟體、醫材、生技產業的土地面積沒那麼大，需要較好生活環境及商業設施，約1千坪左右土地可設商辦，以南港軟體園區、內湖科學園區為例，看起來是商辦，卻也把產業鏈聚集，拓展周遭研發業務，鳳山是城市型場域，不以製造加工為導向，中崙產業園區的發展有前例可循。

廖泰翔強調，會跟相關單位討論，爭取擴大中崙產業園區面積。此外，經發局正向上市櫃大廠招商，盼在中崙產業園區設置總部，只要引入旗艦型企業，形成產業鏈帶動發展，可以帶來很多就業機會。

高雄市議員李雅靜不滿中崙產業園區預定地的面積大幅縮水，要求市府經發局說明未來產業發展。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅靜不滿中崙產業園區預定地的面積大幅縮水，要求市府經發局說明未來產業發展。記者徐白櫻／翻攝
高雄鳳山中崙地區涵蓋5個里，農業區面積86公頃，中崙產業園區原30公頃，最新的都市計畫通盤檢討內容曝光，引起議員反彈。圖／議員鍾易仲提供
高雄鳳山中崙地區涵蓋5個里，農業區面積86公頃，中崙產業園區原30公頃，最新的都市計畫通盤檢討內容曝光，引起議員反彈。圖／議員鍾易仲提供

生技 議員 鍾易仲

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