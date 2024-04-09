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恆春觀光鐵道復活露曙光 鐵道局更名啟動可行性研究

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春觀光鐵道更名為屏南觀光鐵道後進行可行性研究，規畫路線從台鐵內獅站附近向南至恆春，採單線電化沿山側闢建。記者潘欣中／攝影
恆春觀光鐵道更名為屏南觀光鐵道後進行可行性研究，規畫路線從台鐵內獅站附近向南至恆春，採單線電化沿山側闢建。記者潘欣中／攝影

行政院前院長林全7年多前拍板定案的恆春觀光鐵道，因高鐵、高捷南延屏東及屏南快速公路的整體交通路網競合，一直束之高閣，行政院長陳建仁今拍板總經費1744億的屏南快。交通部鐵道局說，屏南快路廊與原鐵道重疊情境已改變，更名屏南觀光鐵道後，由顧問公司可行性研究；縣府樂見其成，爭取從高鐵屏東站出發。

林全2016年底鐵路南迴線內獅車站宣布，台鐵恆春支線預定2025年通車，定調為「觀光鐵道」，解決每逢假日台26線車潮打結，並發展觀光，不料後來因高鐵、高捷南延屏東整體交通路網競合，行政院2020年裁定「重新檢討後再議」，前縣長潘孟安和時任立委的周春米向中央力爭後才復活，鐵道局重啟可行性研究，針對與屏南快路廊重疊部分稍做修正。

更名後的屏南觀光鐵道，可行性研究規畫的鐵道路線，從台鐵內獅站附近至恆春，採單線電化沿山側闢建，路線自內獅出岔行經枋山、楓港、竹坑、海口、車城、五里亭到恆春，共7座新站及改建內獅的8座車站，長度近38公里，包括逾19公里路堤及近19公里橋梁，沿線並結合車站布設，遊客可直達或定點下車，增加觀光發展及土地開發機會。

屏縣府和恆春半島的鄉鎮長都樂見其成，縣府交通旅遊處長黃國維說，屏南觀光鐵道可達到健全公共運輸骨幹，舒緩恆春半島公路負荷，並以鐵路串聯活化地區景點觀光，帶動整體發展，所引進的綠色運具也對應恆春半島生態環境，未來要和高鐵併同考量，建議從高鐵屏東站點出發；車城鄉長陳政雄和恆春鎮長尤史經說，恆春半島依山傍海，可望創造另波鐵道深度旅遊商機。

恆春 鐵道 高鐵

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