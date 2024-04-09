高雄地區降水參數養殖水產保險開保 今年新增午仔魚、白蝦

高雄市海洋局今天表示，「台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」已開保，並額外增加「午仔魚」與「白蝦」兩個項目，今年養殖漁民依舊僅需負擔四分之一保費就有完整保障，即日起至4月30日投保截止期限前可向當地漁會投保，若無漁會者可洽詢當地農會。

海洋局表示，高雄主要養殖魚種龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚、虱目魚等，之前已在台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險承保標的，經過漁民及民代爭取，今年額外增加「午仔魚」與「白蝦」兩個項目；保險期間於113年5月1日至114年5月1日。

海洋局說，根據113年度台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險內容，倘連續48小時累計雨量達520毫米，即啟動理賠免勘查，受補助的投保養殖戶以領有高雄市核發的陸上魚塭養殖漁業登記證及完成當（去）年度申報放養量者為對象。

據了解，午仔魚主要養殖區域為高雄及屏東，其中高雄較容易受到寒害影響，屏東也曾有過豪雨致災申請救助的案例；白蝦主要養殖於嘉義以南至屏東，主要受災因素為水質變化。

彌陀區漁會推廣主任林宏政說，全球面臨極端氣候，強降雨及寒害發生頻率及強度逐漸上升，對養殖漁業造成嚴重災情；漁產品保險能在天然災害發生時，保障漁民生計財產不受到影響，「漁會樂觀其成！」