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GOLDEN WAVE高雄4月13日登場 主場館周邊交通管制

中央社／ 高雄9日電

「GOLDEN WAVE in TAIWAN」韓國演唱會4月13日將在高雄世運主場館開唱，交通局今天表示，世運大道將提早實施交通管制，另外規劃捷運、台鐵加密班次及免費接駁車服務，歌迷可多利用。

交通局今天發布新聞稿說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道上午8時至晚上12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，可多利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。

主辦單位也安排免費接駁專車，下午1時至7時提供高鐵左營站及台鐵新左營站至演唱會場的進場接駁車服務，晚上9時至10時30分提供演唱會場至高鐵左營站及台鐵新左營站的散場接駁車服務。

散場疏運部分，高雄捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘。此次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為4月13日上午8時至晚上11時，騎車前往的歌迷可多利用。

捷運 演唱會 高鐵

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