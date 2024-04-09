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台灣祭3天吸引逾百萬人次 創造整體經濟效益逾10億元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣祭3天吸引逾百萬人次參與。圖／屏東縣政府提供
台灣祭3天吸引逾百萬人次參與。圖／屏東縣政府提供

今年台灣祭吸引逾百萬人次參與，人潮讓恆春半島旅宿一房難求，餐飲、伴手禮，甚至攤商大發利市，整體經濟效益超過10億元，在地恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽強調，近8、9年來首見盛況；屏東縣民宿協會理事長余松華強調，樂迷熱情嗨翻，但自律性明顯高於過去音樂祭，期待未來這個音樂品牌能繼續發光發熱，成為台灣最大的音樂品牌。

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，台灣祭今年第四屆，將早期春吶獨立音樂精神再度帶回墾丁，得到樂迷重大回響，3天共有超過百萬人次進入會場，培養更多的獨立音樂迷外，也強化恆春半島的音樂旅遊元素，更期待帶來當地的經濟效益。

鄞鳳蘭說，大家都格外小心維護這個音樂品牌，雖然跟其他音樂祭一樣，難免有零星脫序行為，但除了主辦單位及時處理，更看到樂迷的主動譴責、找出滋事者，可見樂迷十分珍惜台灣祭品牌。

屏東縣民宿協會理事長余松華表示，台灣祭和春吶相較，台灣祭整體氛圍正面許多，提供免費平台讓本土樂團和喜愛音樂的民眾可以盡情投入、享受音樂，是非常健康的音樂盛會，今年現場很明顯可以感覺到大多是為了音樂而來朝聖的年輕人，他們的熱情讓墾丁整個熱起來，這才是墾丁Style！

恆春觀光產業聯盟理事長林榮欽也強調，今年台灣祭期間，整體觀光產值非常高，已經很久不曾如此，這也是活動帶動在地經濟發展最好案例，謝謝屏縣府及台灣祭工作人員。

品牌 恆春 音樂

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