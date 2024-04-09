岡山車站試運轉噪音大…住戶盼設隔音牆 捷運局：會檢討

高雄捷運RK1岡山車站通車試運轉，預計6月底通車，近高架軌道居民抱怨，列車進入中山南路後緊鄰民宅，行駛聲音非常大，里長曾要求加裝隔音牆，市府卻以經費不足回絕。高市捷運局表示，正式通車後不會有深夜行車及噪音，另在噪音敏感點路段已設隔音牆，未來依實際噪音滾動檢討。

捷運紅線列車開抵岡山，轉進中山南路後駛入住宅區，沿線1公里百戶住家受噪音影響。

後紅里長韓嘉嘉表示，從清晨到深夜11點，軌道磨擦與進站煞車聲相當大，先前曾向市府爭取設置隔音牆，但捷運局回應經費不足，要等通車後再做打算。

「早上5點就被吵醒，晚上要吃安眠藥才能睡！」住戶陳春龍說，每天200多趟列車來回行駛，進站時煞車聲尖銳刺耳，臥室離軌道僅50公尺，日子非常痛苦。

議員林志誠表示，岡山車站旁有兩塊聯開基地，影響範圍會擴大，須提早因應。議員黃秋媖說，捷運高架設計衍生民生問題，「要還給民眾良好的生活品質」，應比照台北施作降噪工程。

捷運局說明，RK1正進行系統整合測試及試運轉，測試是在捷運收班後深夜進行，此時段環境背景音量較低，試車聲明顯，未來營運後不會有深夜行車及深夜噪音問題；目前已提出「噪音及振動防制計畫」，將評估沿線噪音與震動影響。捷運局強調，針對噪音敏感點路段，均已設置隔音牆，未來滾動檢討。