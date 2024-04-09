太陽能站牌好處多多 高市今年再規畫40座

高雄市在無法申請用電的公車站設置「太陽能電子紙智慧型站牌」，無日照也能運作20天，全市目前已有77座，交通局計畫今年於桃源、杉林及大樹等區再建置40座，可提供乘客即時公車到站資訊，兼具省電、綠能及智慧等特性，提升候車服務品質。

交通局指出，太陽能電子紙智慧型站牌與一般LED智慧站牌不同，無須申請市電，更環保且非常省電，南部日照充足，太陽能電子紙智慧型站牌利用太陽能板供電。

電子紙顯示技術像紙張一樣方便閱讀，民眾可查閱公車即時到站資訊，交通局也加粗放大路線圖字體，方便長輩閱讀，另搭配公車站腹地空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車環境。

交通局說明，40座站牌獲得中央經費補助，預計設在桃源區省道台20線南橫公路上公車站、杉林區巴楠花部落小學、大樹區大樹國中及大寮區大寮國小等站，改善偏郊地區與學校等周邊公車站候車資訊服務，提升候車品質。

公車族呂小姐說，電子紙技術比傳統LED顯示更加清楚，加大字體後對長輩也更友善，使用太陽能非常環保。台灣的科技實力強，希望未來包括交通等生活層面，都能與時俱進，應用最新科技。