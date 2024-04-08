南國生活節25日登場 藉音樂帶遊客深度遊恆春

屏東縣政府25日到28日辦理南國生活節，延續去年特色雙舞台，在恆春古城北門廣場及磚窯場域盛大舉辦，包括40組國內、外樂團演出及導覽等活動，希望遊客深度認識恆春。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，演出樂團包含馬來西亞「熱帶浪漫Chill系樂團babychair」、泰國「無風不起浪漫樂團H3F」、香港「朦朦朧朧夢幻樂團COPAK」、「Room307」及童年曾在恆春生活的新銳歌手「aDAN薛詒丹」等。

交旅處說，為讓遊客認識在地特色，規劃「恆春小鎮地圖」、「古城導覽」及「活動論壇」等活動，串連在地體驗連結，超過百家風格餐飲設計與在地屏東品牌參與。

交旅處官員告訴中央社記者，南國生活節不同於台灣祭走搖滾、年輕路線，著重生活休閒感。去年活動3天2夜5萬2000多人參加，今年4天希望有6萬到10萬人參與。

南國生活節辦理時間為25日到28日下午3時到晚間9時，週末提前於下午2時展開，免費進場。