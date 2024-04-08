國1北上鼎金至楠梓交流道路段 明起夜間施工封閉
高雄市政府交通局今天表示，國道1號北上鼎金系統交流道至楠梓交流道路段，9日至11日夜間10時至次日清晨6時高公局施工封閉，提醒用路人提前改道。
交通局新聞稿表示，高速公路局南區養護工程分局進行後勁溪橋橋面版混凝土澆置作業，將於9日、10日、11日，每晚夜間10時至次日清晨6時國1北上鼎金系統交流道至楠梓交流道路段管制通行。
交通管制期間建議改道路線，「國道1號北上車流」鼎金系統交流道北上往國10西向出口、國10西向民族一路出口、大中一路、台1線(高楠公路)、楠陽路、興西路、國道1號楠梓交流道。
「國道10號東向車流」建議避免上國10匝道，提早由翠華路銜接大中二路，經台1(高楠公路)至楠梓交流道；國10「西向車流」國10仁武交流道西向出口、澄觀路、水管路、鳳仁路、興西路、國1楠梓交流道。
交通局智慧運輸中心提醒用路人依現場警義交人員引導行駛、減速慢行，及早做好改道規劃，避免影響行程。並收聽警廣電台或撥高公局1968免付費客服專線瞭解最新路況。
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