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澎湖小內閣發布新人事 建築師陳文耀接建設處長

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
新任澎湖縣建設處長陳文耀。澎湖縣政府提供
新任澎湖縣建設處長陳文耀。澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今早舉行縣務會議，懸缺已久的建設處長人選，由高雄市建築師陳文耀接任，陳在高雄經營建築師事務所，經縣長陳光復延攬至澎湖任職，陳光復期許團隊持續努力，共同推進澎湖的繁榮發展。

澎湖前建設處長賴碧瑩今年1月請辭，職位懸缺約2個月，3月底傳出由陳文耀接任，直到今早陳光復才藉縣務會議機會，宣布新任建設處長人選。

會中陳光復給予陳文耀重任，陳光復指出，明年四月底全面實施國土計畫法，縣府目前正積極依地方特殊性需求，向中央爭取變更110年前朝所主張的19處，在總量管制下，朝全縣皆能申請容許住宅使用的方案，讓居民有適當居住權，符合聯合國兩公約的適足居住權。

陳光復說，縣府去年減債獲中央肯定外，今年更有望達成債務清零目標。會中同時表揚工務處等獲內政部肯定的單位；另去年度施政計畫績效評核特優單位則有民政處、財政處、教育處、行政處、人事處、主計處、警察局、消防局、衛生局、農漁局、文化局、稅務局及車船處。

建築師 澎湖縣 陳光復

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