中央補助 高雄設40座太陽能電子紙智慧型站牌

針對無法申請用電公車站牌，高雄市建置省電、綠能及智慧等特性的太陽能電子紙智慧型站牌，今年度爭取獲中央同意補助，將於桃源、杉林及大樹等地建置40座，提升候車服務品質。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，已爭取獲中央同意補助，今年將建置40座太陽能電子紙智慧型站牌，設置地點包括桃源區省道台20南橫公路上公車站、杉林區巴楠花部落小學、大樹區大樹國中，及大寮區大寮國小等站，改善偏郊地區與學校等周邊公車站候車資訊服務。

交通局官員說，配合南部日照充足天候特性，太陽能電子紙智慧型站牌利用太陽能板供電，沒有日照情況下也能連續運作20天，40座太陽能電子紙智慧型站牌將採用最新電子紙技術，既節能又減碳。

交通局表示，太陽能電子紙智慧型站牌與一般LED智慧站牌不同，電子紙顯示技術非常省電，且可如紙張一般閱讀，方便查閱公車即時到站資訊。

且使用太陽能模組發電無須申請市電，更符合節能環保特性，交通局並加粗放大路線圖字體方便長輩閱讀，另搭配公車站腹地空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車環境。