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40尊鯤鯓王齊聚旗山 席開200桌聲勢大
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高雄旗山鯤洲宮舉辦全球鯤鯓王聯誼會，包含泰國暹羅代天宮等海內外40尊王爺神像齊聚一堂，昨晚席開200桌，聲勢浩大，市長陳其邁參與盛會。鯤洲宮管委會表示，初次接下主辦重擔，盼透過宗教交流，展現高雄兼容並蓄的多元面貌。
鯤洲宮歷史逾200年，是地方具代表性的王爺信仰中心，第7屆「全球鯤鯓王聯誼會」第一次聯誼大會在鯤洲宮登場，匯聚各地王爺信仰。
「全球王爺．旗山有約」聯誼活動於4月6日、7日熱鬧舉辦，昨日活動進入最高潮，60輛重機車隊迎接40尊鯤鯓王爺停駕旗山，王爺排排坐相當有氣勢。市長陳其邁在晚宴代表高雄歡迎各宮廟人員。
鯤洲宮主委柯正派說，全台供奉五府千歲的王爺宮廟數以千計，不是每間宮廟都能參加聯誼會，首度出動重機車隊迎接王爺，展現磅礡氣勢及威嚴。
全球鯤鯓王聯誼會表示，每年都有宮廟想加入聯誼會，除本身要有人推薦，也得南鯤鯓總會的王爺「點頭答應」，審查過程嚴謹；全球鯤鯓王聯誼會今年共舉辦兩次，第一次由旗山鯤洲宮主辦。
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