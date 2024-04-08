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屏東義消特搜冠軍哥 超級斜槓救災空拍

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣特搜義消無人機分隊長黃秋福（右）專精空拍，正職是洗衣店老闆，重大救災都有他的身影。記者劉星君／攝影
屏東縣特搜義消無人機分隊長黃秋福（右）專精空拍，正職是洗衣店老闆，重大救災都有他的身影。記者劉星君／攝影

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屏東縣消防局特搜義消無人機分隊長黃秋福是大家口中的「冠軍哥」，屏東飛龍瀑布、明揚工廠大火、北大武山域救援都有他的身影，此次更支援花蓮地震，克服各種地形障礙，透過無人機空拍畫面，協助制定搜救計畫。

義消特搜無人機分隊有10名隊員，分隊長54歲黃秋福加入義消約20年，10年前參與高雄氣爆，發現傳統尋人方式耗時費力，若能運用空拍，可全面觀察。起初玩票性質，後向專業救災教官請益學習，開啟空拍機之路。

黃秋福已考取空拍機G1、G2、G3證照，自掏腰包買器材，基本標配35萬元，後來增加外接螢幕、探照燈等共約40萬元。他的人生也是超級斜槓，高職念獸醫科，後來開業成洗衣店老闆。

在花蓮救災任務中，黃秋福先透過空勘觀察山區是否有落石，讓地面消防人員安全挺進，但繞過山頭轉彎處易遇屏蔽，必須跟搜救人員一起挺進，每到轉彎處就要空拍觀察。

黃秋福說，看空拍影像也是挑戰，空拍搜尋人，會用熱顯像觀察溫度不同，白天會用可見光，觀察顏色變化，他也有配備外接螢幕，飛空拍時，指揮官可透過外接螢幕一目了然。

特搜大隊副大隊長陳世鴻表示，科技救災不可或缺，救援隊員在花蓮小錐麓古道發現1名罹難者，空拍機定位回報位在崩落山坡段，如此可減少同仁涉險。

屏東縣 空拍機 花蓮

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