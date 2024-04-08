房舍破舊公安堪慮 新草衙居民嘆：像住貧民窟

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高雄前鎮新草衙地區早年聚集勞工形成違建聚落，市府2015年以自治條例專案讓售，仍有303戶未在2020年限期內購買，違建問題依然存在，集中在鎮東街一帶。議員屢接獲陳情指出，新草衙房舍破舊、沒有消防巷道，公共安全堪慮，與周遭亞洲新灣區景觀格格不入，居民也嘆生活環境宛如「貧民窟」，救護車出入都靠人力接駁。市長陳其邁表示，無論是危老或都更，若有需要會請都發局全力協助。

前鎮區有新舊草衙部落，新草衙為中山路以西，臨海工業區及新生路以東等地。早年高雄港拆船業興起和臨海工業區開發，吸引外縣市勞工落戶定居新草衙。為解決違建問題，市府2015年制定新草衙自治條例專案讓售3104戶公有地，最後僅2801戶申購。

議員黃彥毓指出，當年有些人是因為房屋多次轉讓、天災自然倒塌認定不易等因素未購地，不少區域沒有消防巷道，影響公共安全，新草衙不僅是亞灣腹地，未來捷運黃線通到前鎮漁港，須全面檢討違建問題。

「我們好像住在貧民窟，數十年都沒有進步」陳姓居民無奈說，住處附近巷弄狹小，消防車與救護車都進不來，住民多半是老人，常需要呼叫救護車，不僅門牌亂、路難找，還要靠人力接駁，就醫很困難。

黃彥毓說，專案讓售結束3年多，至今仍不斷接獲有意申購的陳情案，不管是重啟專案或其他方式，應該要想辦法解決。

市長陳其邁指出，新草衙自治條例已經在2020年6月10日期滿，另外有市有財產管理自治條例可以申請讓售，但是價格跟特別法的規定不相同，以總體來看，若用危老改建或都更程序，對於增加容積相對有利，都更的方式很多種，公自辦都可以，若需要會請都發局全力協助。

市府坦承，依據都市危險及老舊建築物加速重建條例，必須是合法建物及擁有土地所有權，針對違建區塊，無論是都更或危老改建，難度都很高。