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40尊鯤鯓王爺齊聚旗山 席開200桌場面盛大
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第7屆全球鯤鯓王聯誼會第1次聯誼大會4月6日、7日於高雄旗山鯤洲宮舉行，來自全台，包含泰國暹羅代天宮的40尊王爺齊聚一堂，彼此文化交流，現場席開200桌，聲勢浩大。
旗山鯤洲宮舉辦「全球王爺．旗山有約」聯誼活動，全台40家供奉王爺的宮廟，外加泰國暹羅代天宮，相約旗山辦聯誼。今天活動進入最高潮，60輛重機車隊迎接40尊鯤鯓王爺停駕旗山鯤洲宮，王爺排排坐相當有氣勢，市長陳其邁也現身代表高雄歡迎大家參與。
鯤洲宮主委柯正派表示，全台供奉五府千歲的王爺宮廟數以千計，不是每間宮廟都能參加聯誼會。全球鯤鯓王聯誼會表示，每年總有宮廟想要入會，除了本身需要有人推薦外，也得南鯤鯓總會的王爺「點頭答應」才行。
全球鯤鯓王聯誼會今年會舉辦兩次，第1次由旗山鯤洲宮接下主辦權，現場席開超過200桌，場面聲勢浩大，各廟方都期待能夠透過宗教文化交流，促進了彼此之間的交流與合作。
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