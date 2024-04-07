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高雄兒童節連假湧現出遊潮 市區住房率7成以上

中央社／ 高雄7日電

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4月4日至7日兒童節連假期間，高雄市出遊人潮多，據市府觀光局統計，兒童節連假前3天，壽山動物園參觀人次逾2萬5000人次，市區住房率達7成以上，甚至部分飯店已滿房。

高雄市觀光局長高閔琳說，兒童節連假期間高雄天氣晴朗，加上市府推出多項優惠活動，吸引大量遊客前往高雄。壽山動物園、金獅湖等多處景點均湧現人潮。觀光局統計指出，連假前3天，市區住房率7成以上，部分飯店更是滿房。

高雄市壽山動物園於連假舉辦「兒童藝世界」活動，不僅12歲以下兒童免費入園，還有寫生活動與劇場表演等，連假前3天人潮多，參觀人次逾2萬5000人次。

觀光局今天新聞稿表示，今年兒童節連假期間，市府以「2024海洋童樂會 高雄總動員」為主題，打造全台最大遊樂園，積極推廣海洋保育。此外，金獅湖蝴蝶園有全國最大的網式蝴蝶園，民眾也可在連假最後一天來趟金獅湖生態之旅。

觀光局指出，兒童節連假期間，12歲以下兒童只要使用「高雄兒童卡」或購買使用期間限定的「海洋童樂會」一卡通，就能享受大眾交通運輸，包含捷運、輕軌、公車客運及渡輪等免費搭乘。

而壽山動物園周邊停車空間有限，觀光局建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，可在高雄車站、捷運鹽埕埔站及輕軌文武聖殿站搭乘56號公車到動物園，或將車輛停放於鼓山二路西側停車場，轉搭56號公車或動物園付費接駁車到動物園。

壽山動物園 觀光局 連假

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