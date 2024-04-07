屏東北返路段車流激增 警：7日視情況調撥

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清明連假開始收假，加上蘇花公路在3日地震後還未完全通暢，台9線屏東段今天中午起嚴重塞車，北返車潮截至晚間8時有3萬5601輛，警方估今天總車潮破4萬5000輛，明天將視情況調撥。

屏東縣警察局交通警察隊副隊長程大維接受電訪表示，今天近中午時車流漸多，每小時有近2000輛的車流量，警方從12時起針對2路段調撥車道，分別是從楓港到枋山7公里，另一段是從內獅到水底寮9公里，北返車潮高峰落在下午3時到4時間的3000多輛，預估在晚間10時緩解。

程大維說，墾丁舉辦的台灣祭今天是最後1天，再加上蘇花公路在3日地震後還未完全通暢，部分返鄉民眾改走南迴公路。4日清明連假第1天，屏東枋寮段南下車流量5萬3180輛，是屏東設立交通控制中心10年以來監測到的最高紀錄，比今年大年初一車流量多了1成；從台9線轉往台東1.8萬輛也是獅子鄉草埔隧道開通以來最高紀錄。

屏東縣警察局交通隊表示，由於部分遊客與台東返鄉人潮尚未北返，警方明天將視情況作調撥，也提醒民眾提早出門、分散車流時間，切勿疲勞駕駛，出門前檢查車況以免拋錨造成交通更加阻塞。