獨居老人緊急救援連線 高市申裝率低

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政府針對獨居老人推「緊急救援連線」裝置，長者居家發生危險時，能即時求救或設定每日報平安，但高雄3000名獨居老人，僅近500人申裝，比例不到6分之1，申裝率低於雙北市，民代認為應再加強。高雄市社會局解釋，申裝率偏低與城鄉差距、房屋型態及鄰里關係有關，高雄的申裝數，已逐年增加。

今年2月高雄鹽埕區一名高齡85歲、住11樓的張姓獨居老婦人，下床時不慎跌倒無法起身，所幸透過緊急救援連線服務獲救。協處的喜憨兒基金會表示，老婦的孩子在外工作，她申裝救援裝置後，每天會透過裝置報平安，遇突發狀況也能按下通報鈕求助，可說是「獨居老人的平安鬧鐘」。

不過據衛福部統計，高雄去年65歲以上獨居老人3268人，年底前僅有576人安裝緊急救援連線；台北市8760名獨居老人，有3242人安裝；新北市6880人，2786人安裝，雙北申裝人數都超過3分之1，台中申裝率也超過4分之1，高雄未達6分之1。

社會局解釋，高雄10年前推動緊急救援連線系統，不少長者認為求救鈕收訊範圍小、有死角，導致推廣成效不彰。高市府已結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點定期關懷長輩，訪視率6都第3，積極彌補。

議員鄭孟洳認為，南部許多里長會在送餐時關心獨居老人，相對減低申請緊急救援連線服務的意願，不過萬一老人夜晚在家發生意外、緊急救援連線仍有其必要性。議員邱俊憲認為高雄申裝率的確過低，社會局應積極檢視原因，協助高風險長輩申設，降低獨居風險。