會自動換氣的綠建築市場 斥資近2億的屏東「西市場」近期招商

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

有40多年歷史、曾是重要採買地的屏東市「西市場」，因建築物老舊、結構安全堪慮，縣府斥資近2億元改建，打造為屏東首座可調控室內溫度的綠建築市場，並融入現代美學及設施設備，周邊結合公園及停車場，將傳統市場百貨公司化，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商，盼不久後帶給民眾優質的採買體驗。

縣府城鄉發展處說，屏東市「西市場」原有建物老舊，空間陰暗潮濕且設備雜亂，經結合社區共享服務、環境友善設施，重新定義傳統市場價值，突破舊市場寙陋的刻板印象，新市場建築外觀簡約潔淨、空間挑高、能自動換氣，引入陽光與微風，營造明亮通透感，讓民眾樂園般的菜市場裡除享受購物外，也能體驗飲食文化及傳統市場人情味。

城鄉發展處說，屏東「西市場」全區2層樓、16間店舖、78攤市集，劃分販售區域，用餐區與互動直播室，商場內設計可調控室內溫度，並透過四大設計再造「新鮮屏東」，包含環境優化、共享服務、安全升級、親民友善，讓民眾能在好停車、室內高挑寬敞且明亮的空間購買；改建完工後展開招商作業，未來除提供優質的採買環境，同時結合當地老味道與新創意商品，復甦傳統市場，給縣民一個新願景。