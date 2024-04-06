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會自動換氣的綠建築市場 斥資近2億的屏東「西市場」近期招商

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資近2億元打造屏東市「西市場」為可調控室內溫度的綠建築市場，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商報名申請，不久將帶給民眾-嶄新的採買體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資近2億元打造屏東市「西市場」為可調控室內溫度的綠建築市場，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商報名申請，不久將帶給民眾-嶄新的採買體驗。圖／屏東縣政府提供

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有40多年歷史、曾是重要採買地的屏東市「西市場」，因建築物老舊、結構安全堪慮，縣府斥資近2億元改建，打造為屏東首座可調控室內溫度的綠建築市場，並融入現代美學及設施設備，周邊結合公園及停車場，將傳統市場百貨公司化，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商，盼不久後帶給民眾優質的採買體驗。

縣府城鄉發展處說，屏東市「西市場」原有建物老舊，空間陰暗潮濕且設備雜亂，經結合社區共享服務、環境友善設施，重新定義傳統市場價值，突破舊市場寙陋的刻板印象，新市場建築外觀簡約潔淨、空間挑高、能自動換氣，引入陽光與微風，營造明亮通透感，讓民眾樂園般的菜市場裡除享受購物外，也能體驗飲食文化及傳統市場人情味。

城鄉發展處說，屏東「西市場」全區2層樓、16間店舖、78攤市集，劃分販售區域，用餐區與互動直播室，商場內設計可調控室內溫度，並透過四大設計再造「新鮮屏東」，包含環境優化、共享服務、安全升級、親民友善，讓民眾能在好停車、室內高挑寬敞且明亮的空間購買；改建完工後展開招商作業，未來除提供優質的採買環境，同時結合當地老味道與新創意商品，復甦傳統市場，給縣民一個新願景。

此外，因應新型態的消費模式，將原本市場以年長者為消費主要族群的規畫，擴大至自行開伙、外食族群、菜籃族、上班族，甚至美食愛好者與國內、外觀光客；在經營模式方面，秉持「產地餐桌」理念，將屏東縣豐富的農漁牧產品，透過烹調一道道令人食指大動的料理，推向國際舞台，並注入品牌意象，推廣提升在地價值。

屏東縣政府斥資近2億元打造屏東市「西市場」為可調控室內溫度的綠建築市場，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商報名申請，不久將帶給民眾-嶄新的採買體驗。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資近2億元打造屏東市「西市場」為可調控室內溫度的綠建築市場，去年底完工後，縣府即日起至19日止受理招商報名申請，不久將帶給民眾-嶄新的採買體驗。圖／屏東縣政府提供

傳統市場 屏東縣 綠建築

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