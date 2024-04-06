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獨居老人「緊急救援連線」 高雄申裝比率低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
政府針對全國獨居老人設有「緊急救援連線」裝置，簡易裝置讓長者有危險時，能透過按鈕向警消即時求救，也能設定每日報平安。圖／喜憨兒基金會提供
政府針對全國獨居老人設有「緊急救援連線」裝置，簡易裝置讓長者有危險時，能透過按鈕向警消即時求救，也能設定每日報平安。圖／喜憨兒基金會提供

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政府針對全國獨居老人設有「緊急救援連線」裝置，簡易裝置讓長者有危險時，能透過按鈕向警消即時求救，也能設定每日報平安，但高雄3千名獨居老人中僅有近5百人申裝，比例未達六分之一，但雙北卻超過三分之一，高雄社會局解釋與城鄉南北差距、房屋型態及鄰里關係有關，高雄安裝數已逐年增加。

「緊急救援系統」是透過家中電話加裝主機與可攜的項鍊式求救按鈕，讓長輩在家中因身體不適或有立即性危險時，如發病或跌倒等狀況，能按壓身上的隨身發射器，與24小時服務網聯繫，獲得即時援助；因無線發射鈕的訊號收訊有距離限制，所以這套系統主要是提供居家安全使用，降低獨居長者意外風險

今年2月高雄鹽埕區莒光街某大樓 11 樓內，一名85歲獨居老人臥室下床時不慎跌倒無法起身，透過緊急救援連線服務的呼叫器向社會局求助，社會局人員報警後順利破門而入；高雄社會局10年前推動緊急救援連線系統，但不少長者表示不好用，求救鈕收訊範圍小、有死角，常發揮不了作用，導致推廣成效不彰。

協助市府處理救援連線業務的喜憨兒基金會表示，一名張姓獨居婦人每天會向機器報平安，如有突發狀況也能按下隨身通報鈕，聯繫保全公司，警政、里長、緊急聯絡人就會到場協助，婦人說「孩子在外工作，無法即時提供協助，安裝後生活多了保障，不用再提心吊膽，可說是獨居老人的平安鬧鐘啊！」

據衛福部「列冊需關懷獨居老人人數及服務概況」，高雄112年65歲以上獨居老人3268人，年底前已安裝緊急救援連線576人，台北8760名獨居老人中有3242人安裝，新北市6880人中有2786人安裝，雙北申裝人數皆超過三分之一，高雄卻未達六分之一，台中4469名獨居老人有1043人申裝，超過四分之一。

議員鄭孟洳表示，南北風情不同，南部許多在地里長會在日常送餐時，定期關心里內獨居老人狀況，就會減低民眾申請緊急救援連線服務的意願，也有民眾會申請租用緊急求救智慧手錶等裝置，同樣有通報功能；她認為萬一老人夜晚獨自在家發生意外、里長無法顧及時，緊急救援連線仍有其必要性，市府需加強推廣。

議員邱俊憲認為，許多獨居老人怕麻煩、怕弄丟裝置，就會減低申設意願，他認為相較於其他地方政府申設比例，高雄市比例的確過低 ，社會局應主動積極檢視原因，除了因故無法操作的人數排除外，應依照申設辦法中匡列的服務對象，主動協助高風險長輩申設此設施，要更積極地設置 ，來降低獨居長輩的風險。

社會局回應，獨居老人在宅緊急救援連線補助對象各縣市不同，高雄市以失能或未達失能但經評估獨居有安全疑慮者為補助對象，並非所有獨居長者皆須安裝，但安裝數逐年增加；數據有城鄉南北差距，應與房屋型態及鄰里關係有關，本市連結區公所、長照單位、老人活動中心協助宣傳，另結合民間長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點定期關懷，訪視率為六都第三。

獨居長輩在家中因身體不適或有立即性危險時，如發病或跌倒等狀況，能按壓身上的隨身發射器，與24小時服務網聯繫，獲得即時援助。圖／高雄市社會局提供
獨居長輩在家中因身體不適或有立即性危險時，如發病或跌倒等狀況，能按壓身上的隨身發射器，與24小時服務網聯繫，獲得即時援助。圖／高雄市社會局提供
高雄市以失能或未達失能但經評估獨居有安全疑慮者為補助對象，並非所有獨居長者皆須安裝，但安裝數逐年增加。圖／高雄市社會局提供
高雄市以失能或未達失能但經評估獨居有安全疑慮者為補助對象，並非所有獨居長者皆須安裝，但安裝數逐年增加。圖／高雄市社會局提供

獨居老人 長輩 風險

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