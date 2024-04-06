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高捷岡山路竹延伸線RK1今試運轉 預計5月辦理初勘
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高雄捷運從今天起開始執行RK1岡山車站通車試運轉測試，依大眾捷運系統履勘作業要點，驗證整體系統符合營運需求的安全可靠度。高市捷運局說，高捷RK1岡山車站通車進入最後關鍵項目，預計5月辦理初勘，朝今年6月底通車目標邁進。
捷運局說，RK1岡山車站通車試運轉測試，是按報請中央核定的未來通車初期營運班表進行，試運轉期間的營運模式列車，從R3小港站至RK1岡山車站兩端點站間運行。
捷運局表示，北上列車自R3小港站發車行駛載客至R24南岡山站，在R24站執行車廂清車作業後，續向北行駛至RK1站進行試運轉測試；南下列車則從RK1站不載客發車行駛至R24站載客後續行駛至R3站，不影響既有高雄捷運紅線營運，請搭乘民眾配合工作人員引導於R24站上下車。
捷運局說，高雄捷運工程團隊透過一連串系統整合測試項目測試，確認整體捷運機電系統整合已順利完成，從今天展開下一階段試運轉測試，以檢核確認符合初履勘作業要點規定要件，辦理初、履勘作業，往今年6月底通車目標前進。
捷運局指出，高雄捷運岡山路竹延伸線將串連沿線高科技、光電及半導體產業鏈，帶動北高雄整體發展，服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口。
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