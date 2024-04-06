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恆春洋蔥缺工 農改所推機械採收

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

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屏東恆春半島是國內重要洋蔥產區，近年因氣候異常、病蟲害、農村人口老化缺工，種植面積逐年減少。高雄農改場指洋蔥從播種到採收約需半年，苗圃、田區管理多依賴人工，移植及採收期間人力需求更大；今年工人日薪已漲至1300元，花錢還不一定請得到人，鼓勵農友引進一貫化採收機，1台可節省12名人力，省工又省錢，國軍助收也可退場。

國內洋蔥主要產區位在屏東縣恆春、車城、枋山及高雄林園、雲林東勢、彰化伸港等地，採收需大量勞力，但農村人力老化，缺工嚴重，農友苦惱萬分。

高雄農改場長戴順發說，洋蔥從育苗、移植到採收有很多勞力作業，其中採收最需要人工，但農村人口老化，勞動力短缺，農忙期間雇工困難，另工資逐年升高，生產成本居高不下，急需自動機械化協助，以提高作業效率及市場競爭力。

高雄農改場為協助洋蔥產業轉型，陸續自日本引進整地、種苗、移植、採收、去葉等機械，近日也在恆春鎮展示改良版「採、剪、選」一貫化作業的採收機，農改場表示，恆春半島土壤黏度高，蔥田破碎分散，從栽植到採收的機械經修改調整後已逐步到位，「一條龍」機械化服務成形。

恆春鎮農會總幹事林順和說，新改良的採收機將挖土採收、土塊分離、剪葉、集中等相關機械功能整合，1台可取代12名人力，自動化機械涵蓋種植、採收、切根、收穫到分裝，估可節省逾半人工成本。

恆春 洋蔥

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