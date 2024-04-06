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喜鵲築巢害停電 台電疲於奔命
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台電不只因為鳥類喜歡棲息電線上排遺，引發民怨，高雄近年發生多次喜鵲在電桿上築巢造成電力短路，也讓台電人員疲於奔命，為了穩定供電及維繫生態平衡，台電每年春天會巡查電桿上的鳥巢，避免危及電力供應，也逐步將裸線更換為被覆線，搭配風力閃光驅鳥器等各種方式驅鳥，防止停電惹怨。
台電高雄區處業務副處長趙淑芬說，轄內鳥類喜歡築巢的熱區約315處，以往多是麻雀等小型鳥類，近年多是喜鵲，高雄永安、茄萣、彌陀區等沿海魚塭區因生態豐富、覓食容易，常見喜鵲在電桿上築巢。
趙淑芬說，每年12月至隔年3月是喜鵲繁殖期，由於都市較缺乏樹木，且電線桿相對溫暖，牠們喜歡在電桿上築巢，甚至叼著鐵絲、銅線當素材，一旦樹枝、鐵線碰觸到電線就容易導電短路；除喜鵲外，偶而有松鼠在電線上攀爬，或蛇類爬上電桿偷吃鳥蛋而誤觸電線造成停電，防不勝防。
台電高雄區處為防止鳥類築巢造成電線短路，喜鵲繁殖時會派人加強巡邏，拆掉電桿上未成形的鳥巢，如果巢內有鳥蛋，就移置附近樹上。去年12月至今年3月中旬，高雄區處共拆914次鳥巢，較前1年597次更加大巡邏力道。高雄區處因喜鵲鳥巢造成的停電次數，去年1至3月有19次，今年降至12次。
台電說，已逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，搭配加裝自行研發的鐵製小平台、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺，盡可能減少喜鵲在電桿築巢的機率。
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