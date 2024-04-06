高雄電纜鬧鳥害 出門得撐傘防屎

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

高雄橋頭甲昌路一帶電線上常有大批鳥類停靠，鳥屎如下雨般滴落，傍晚出門倒垃圾的民眾得撐傘或戴斗笠防止「鳥攻」，苦不堪言，議員林志誠指北高雄許多區域，路面密密麻麻的鳥屎像下過雪一樣，有人不慎滑倒。

台電目前使用物理性驅鳥劑塗在電線上，防鳥類久留，但塗抹1次需由2輛升空車及4名員工合力，施工時間約3小時，人力調度是一大負擔。

橋頭區甲昌路每到傍晚就飛來大批雀鳥，電線上密密麻麻站成一排，宛如開「同樂會」，卻苦了附近人家，居民指這些鳥的排泄物隨時滴落，不只路面有大面積鳥屎，住家陽台、牆壁也是，大家倒垃圾時得撐雨傘，沒備傘的需用手遮擋頭快步移動，有人乾脆戴斗笠、安全帽，成為當地奇景。

「路面鳥屎像下過雪一樣」，高市議員林志誠說，北高雄許多地區都有這類情形，曾發生民眾踩到鳥屎滑倒，清完後2、3天又回復慘況，先前農業局會勘時表示無法可解，但據他所知，民間已開發出無毒環保藥劑，塗抹電線可防止鳥類停留，希望市府與台電公司協商後使用。

記者到場直擊，發現當地路面仍有整片鳥屎垢，陳姓住戶嘆「這些鳥趕都趕不走」，指台電在部分電線塗抹藥劑，但鳥很聰明，紛到沒塗藥的電線上，造成周圍鄰里受害。當地小吃攤老闆說，現在每戶住家都加裝鐵板屋簷，避免遭鳥屎波及，但不少停在路邊的車輛常是滿目瘡痍。

農業局長張清榮表示，電線屬台電管轄，防護或驅鳥設施應由台電處理，驅趕過程中只要不傷害鳥類，就不會違反動保法。台電高雄區處表示，從橋頭到路竹都有民眾反映，目前處置方式是塗抹黏稠狀、具黏性的驅鳥劑，讓鳥類不喜歡停留。高雄區處也不諱言，在2支電桿間距的高4條電線上塗驅鳥劑，需2輛升空車及4名員工合力花3小時處置，人力調度是一大負擔；目前電線上的鳥類屬燕子、麻雀等小型鳥，不會築巢，不致造成電力危害，但在房子鐵窗或突出物上排泄，確實造成民眾住屋汙穢困擾。