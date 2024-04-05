墾丁台灣祭首日26萬人創新高 不塑飲水服務籲大家愛地球

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墾丁「台灣祭」昨天起一連3天在大灣遊憩區接力嗨唱，首日創下26萬人次參與新高紀錄，今天人氣再升溫，主辦的屏東縣政府今年結合環保減塑行動，現場提供不塑飲水服務，每天供應4.5噸飲用水，自備容器每日前700名免費裝水，以瓶裝600ml寶特瓶換算，每天減少7500支，縣府籲請樂迷多使用，愛音樂也要愛地球。

「台灣祭」邁入第4屆，參與人數逐年增加，今年首日人潮就擠爆現場，5大舞台接力開唱，從上午11時起至晚上11時人潮川流不息，越晚人越多，一旁的墾丁大街宛如不夜城；縣府說，依中華電信大數據統計，首日參與人數達到26萬人次，超越往年紀錄，今天人氣再升溫。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，民間主辦的墾丁春天音樂會退出後，縣府努力把墾丁音樂找回來，從2019年「秋天不吶喊音樂季」、2020年「屏東獨立音樂季－唱給海聽」，2021年起擴大更名舉辦「台灣祭」，樂團和樂迷的回響越來越熱烈，成功建 立獨立樂團原創音樂品牌。

去年台灣祭首日就突破20萬人次，今年首日更創下26萬人次新高，也因為人數不斷增加，縣府特別推行環保減塑行動，現場除設有資源分類回收站，請樂迷依垃圾屬性分類配合回收外，並與「ECO DRINK」一口純淨合作，現場提供不塑飲水服務，自行準備容器每次花10元即可裝飲用水，每日前700名免費裝水。