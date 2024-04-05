北高雄電纜地下化緩步 民眾外出「撐傘防鳥屎」成奇景

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高雄市長陳其邁致力推動全市電纜地下化，原縣區目前僅6成完成，北高雄的橋頭、阿蓮區街道上方仍隨處可見密密麻麻的電纜線，近日有民眾抱怨，麻雀、燕子傍晚時停留在電線上，造成大量鳥屎「如下雨般」滴落路面，民眾倒垃圾時甚至得撐雨傘、戴斗笠防止鳥屎；台電目前使用物理性驅鳥劑滴在電線上，防止鳥停留。

位在橋頭甲昌路路面上方的電線上平時有許多鳥類停靠，鳥類排泄物隨時會從上方掉落，不只路面有大面積、密密麻麻的鳥屎，就連住家陽台、牆壁也全是「鳥害」，造成附近住戶外出倒垃圾時，都得在大白天「撐雨傘」成當地特殊景象，沒有準備雨傘的民眾就必須用手擋住頭部、快步移動，也有民眾乾脆每次外出都戴斗笠、安全帽。

「路面的鳥屎像下過雪一樣！」市議員林志誠表示，北高雄許多地區都有嚴重鳥害問題，曾發生民眾走過鳥屎的路面滑倒，即便清完後，2、3天又回復慘況，先前會勘時農業局表示無法可解，但民間廠商已經開發出一種無毒環保藥劑，藥劑塗抹在電線上就會防止鳥類停留，希望市府與台電公司協商後廣泛使用。

記者直擊當地路面上有整片鳥屎垢，路邊陳姓住戶表示「趕都趕不走！」台電目前只針對區段電線塗抹藥劑，但鳥會紛紛到沒塗藥的電線上，造成周圍鄰里接連受害，市府與台電應統一塗抹；也有當地小吃攤老闆說，目前每戶住家都加裝鐵板屋簷，避免遭鳥屎波及，但不少停靠的車輛仍「滿目瘡痍」，當地都無可奈何。

農業局長張清榮表示，電線屬於台電管轄，任何防護或驅鳥設施應由台電處理，驅趕過程中只要不傷害鳥類，就不會違反動保法。台電高雄區處表示，北高雄從橋頭到路竹有民眾陸續反映，電線上鳥類掉落排泄物造成當地困擾，目前處置方式是在電線塗抹黏稠狀、具黏性的驅鳥劑，物理性讓鳥類不喜歡停留在抹藥處。

台電高雄區處指出，2支電桿間距的高壓線含低壓線共4條電線上塗驅鳥劑，需2輛升空車及4名員工合力，施工時間約3小時，人力調度上是負擔；目前電線上的鳥類屬燕子、麻雀等小型鳥，傍晚時會停在電線上短暫休息、不會築巢，不會造成相關電力危害，也會停在房子鐵窗或突出物上排泄，造成民眾房子汙穢。