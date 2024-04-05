影／屏東「台灣祭」樂迷嗨翻墾丁 單日26萬流動人次宛如不夜城

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承接墾丁「春天吶喴」獨力樂團原創音樂火炬的屏東「台灣祭」，昨天起在墾丁大灣遊憩區熱力登場，逾百組國內外樂團在四大舞台區接力嗨唱3天，主辦單位統計會場單日湧現26萬流動人次，墾丁入夜後宛如座不夜城，不僅墾丁旅宿住房連滿2天，還外溢到恆春和車城，4月音樂經濟商機再現，讓飽受國旅低迷之苦的觀光業者直呼好感動。

墾丁早自民間開辦的「春天吶喊」音樂季起便孕育出許多音樂團體，包括五月天、董事長等知名樂團，被譽為獨立音樂的搖籃，「春天吶喊」2018年出走、「春浪」也停辦，之後再受疫情影響音樂季活動停擺，屏東縣政府4年前將音樂帶回墾丁創立「台灣祭」，在疫情後規模擴大，成為南台灣全新的流行音樂會品牌，大批南下朝聖樂迷，也為當地帶來經濟效益。

邁入第4屆的「台灣祭」，今年推出更多元的演出陣容，活動前大陸廣西獨立樂團「回春丹」，因為在社群網路貼出「中國台灣」惹議，被主辦單位取消登台，讓活動能見度意外攀升。首日由無妄合作社打頭陣，百萬天團「美秀集團」壓軸，爆量樂迷湧入，嗨翻會場，一路熱鬧至晚上10時半，主辦單位透過電信公司統計單日26萬流動人次；今天上午11時由胡凱兒打頭俥，滅火器壓軸，預估會衝高。

「台灣祭」活動適逢清明連假住房熱期，墾丁地區4、5日早就一房難求，當地民宿業者還發現，南下朝聖的民眾，有近百人訂房時遭IG的「幽靈民宿」詐騙，到了墾丁才驚覺無房可住，因墾丁已爆滿，臨訂客只能往周邊的恆春和車城找，意外帶動周邊地區旅宿至近滿房；屏東縣民宿協會理事長余松華提醒民眾，