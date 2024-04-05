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港都城內北漂 南高雄到處見租售

聯合報／ 記者王勇超宋原彰蔡世偉王昭月／高雄報導
高雄火車站前的店面風光不再，騎樓可見房仲張貼的出租海報。記者王勇超／攝影
高雄火車站前的店面風光不再，騎樓可見房仲張貼的出租海報。記者王勇超／攝影

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台積電落腳北高雄，高市議員黃紹庭批當年高鐵未延伸至高雄火車站，加上台積產業效應，導致人口嚴重轉移北高，昔日政經重心的南高雄到處可見店面租售，南北高雄發展失衡。副議長曾俊傑直指，市長陳其邁本屆任期已進到第2年，促進高雄火車站周遭繁榮發展的表參道等計畫仍停滯，須大破大立，積極突破。

高雄以火車站區分南北，但火車站20年前推動鐵路地下化順勢改造，工程浩大至今未完成，周遭商街連帶元氣大傷。在地三民區港西里長閩興傳最有感，他說，鐵路地下化前車站周遭繁榮，補習班學生與往來旅客帶來商機，站前店面炙手可熱，地下化工程啟動後，許多店面降租也租不出去。

議員黃紹庭不只一次批評，高鐵當年未延伸高雄火車站是南高雄失去發展的主因，如今產業園區集中北高雄，人口發生「城內北漂」現象，短短5年南高雄少3萬人，隨處可見房屋租售，宛如死城。亞灣區雖宣稱發展5G AIoT，實際能產生多少產值，經發局卻說不清。

「不要只靠黃色小鴨，說南高雄很多人，鴨去樓空了」黃說，5G AIoT屬軟體服務業，2000多億元產值恐是畫大餅，不能拿數字唬弄市民。經發局長廖泰翔表示，「亞灣智慧科技創新園區」已吸引鴻海等175家國內外大廠及新創進駐，至今年3月累計投資230億元，約創造538億產值；去年亞灣2.0計畫，資源增至170億元，可創造2200億元產值。

副議長曾俊傑指高雄火車站施工20多年，商圈沒落，市長陳其邁提出高雄表參道計畫力挽狂瀾，但站前店面空租問題依舊，議員鄭孟洳也指，市府承租中山路旁8棟老屋提供青年文創業入駐，進度是「0」。陳其邁回應，表參道計畫正進行周遭道路、交通、商圈改造規畫，計畫從七賢路以北到火車站優先施作，市府也會協助台鐵兩棟新建大樓招商。

義守大學財金系教授李樑堅說，當年高鐵沒拉進高雄火車站，南高雄確實受影響，如今重啟舊案恐怕更不容易，南高雄的發展動能尚欠東風，205兵工廠遷離後，是否有很大的業主投入開發，會是南高雄復振關鍵。

火車站 議員 陳其邁

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