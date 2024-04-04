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中油林園廠冒火光黑煙1個月3次 高市開罰最重500萬

中央社／ 高雄4日電

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高雄中油林園廠四輕今天上午燃燒塔冒出火光竄出濃濃黑煙，這也是近1個月內第3次，環保局經AI雲端監控確認產生明顯粒狀污染物，將依空污法開罰，最重罰新台幣500萬元。

中油林園廠四輕廠上午8時許遭民眾發現檢舉，燃燒塔不但冒出火光，還竄出大量濃濃黑煙，且這次已是近1個月內第3次出包，地方質疑中油造成空污，還有安全疑慮。

高雄市政府環保局回應，經AI雲端監控系統8時25分監控發現中油林園廠四輕廠，因壓縮機滑油泵異常跳車，將製程氣排往燃燒塔處理。

環保局指出，由於中油林園廠產生明顯粒狀污染物（約6分鐘），將依違反空污法32條規定，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

中油 環保局 空污

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