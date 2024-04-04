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台灣祭今起一連3天墾丁登場 熱情陽光擋不住爆量人潮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東「台灣祭」音樂活動今起一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天。圖／屏東縣府提供
屏東「台灣祭」音樂活動今起一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天。圖／屏東縣府提供

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屏東「台灣祭」音樂活動今起一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天，首日由無妄合作社打頭陣，在亞洲早已響徹名號四分衛、傻子與白癡以及台灣優質好聲音溫室漫步樂團，首日壓軸由百萬天團「美秀集團」擔綱，墾丁湧現爆量人潮，嗨翻大灣。

台灣祭邁入第4屆，建立起墾丁音樂品牌，今年推出更多元的演出陣容，除了美秀集團、金曲獎最佳樂團滅火器、拍謝少年等百組樂團，並邀請唱過火紅動漫火影忍者主題曲的日本龐克天團SABOTEN、義大利新潮流NOCTAE、泰國火紅重搖滾勁旅Defying Decay等知名國際藝人跨海參與演出。

台灣祭還規畫「春漾舞台」開放給有音樂作品的新生代音樂家或樂團報名，篩選出具實力、發展潛力的表演者，今年這個舞台突破400組報名，來自日本、英國、泰國、澳大利亞、義大利、香港等7個國家的團體，最後經評審選拔，選出全國及海外頂尖27組樂團演出，競爭激烈。

五大舞台從上午11點開唱，儘管南太陽陽光炙熱，但更擋不住樂迷熱情，還沒開場就湧入歌迷，不少人直奔周邊商品區搶購，人氣買氣超級旺。屏東縣警察局恆春分局現場設機動派出所，保三總隊支援緝毒犬協助巡邏，維護樂迷及遊客的安全。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，恆春半島是獨立音樂的朝聖地，為了傳承這項音樂盛事，台灣祭堅持打造健康清新的音樂環境，讓青年朋友來墾丁盡情享受音樂，盡興嗨歌。

台灣祭一路熱鬧至晚間10點，樂團接力演唱帶動現場數萬樂迷熱情投入，越晚越嗨，在溫室雜草、溫蒂漫步、P！SCO等樂團充滿張力又空靈般的穿透力，一首又一首的接力演出引爆熱情，萬人齊聲大合唱撼動整個活動會場。

傳播處預告，台灣祭第2天有台語龐克隨性樂團搭配金曲台語歌王施文彬，由賤葆領軍的Youtuber大軍：蛇丸、松鼠、小尾巴、洋蔥、Fred、胡椒、騏哥組成豪華樂團上演歌廳秀，超強、超豪華、超瘋狂的演出組合，絕對精彩。

無法前來參加的民眾，也可以透過台灣祭粉絲頁及三立新聞網本站、三立新聞網YT、Vidol YT、完全娛樂YT等平台線上直播，欣賞精彩表演。活動詳情請洽台灣祭官方網站或臉書查詢。

屏東「台灣祭」音樂活動今起一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天。圖／屏東縣府提供
屏東「台灣祭」音樂活動今起一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 樂團 音樂

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