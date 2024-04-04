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慎防公墓雜草火警 周春米：屏東縣消防局首出動無人機監控

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
無人機空拍巡視，屏東縣崁頂鄉公墓區。圖／屏東縣消防局提供
無人機空拍巡視，屏東縣崁頂鄉公墓區。圖／屏東縣消防局提供

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今天4日是清明節，不少民眾趁著清明連假返鄉祭祖，屏東縣政府消防局今年首度利用遙控無人機進行科技監控，呼籲民眾切記不要引火燃燒雜草等違法行為，以免釀成災害並違反相關規定而受罰。

屏東縣長周春米也在臉書發文說，慎終追遠、確保安全，消防同仁除前往各公墓定點巡視及宣導外，更利用遙控無人機空中監測，讓鄉親掃墓能夠一切平安。

消防局表示，利用遙控無人機空中監測，透過科技化輔助，隨時監控、取締引火焚燒等違法，期望降低雜草火警發生的頻度。提醒民眾，若任意引火燃燒墓地雜草，將依消防法第14條第1項及第41條規定裁罰。消防局也在多處公墓區放置裝滿水的大水桶，若有零星火勢，可迅速滅火，以防止擴大災害的發生。

消防局提醒民眾，掃墓祭祖時，請記得「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，希望在替祖先掃墓、慎終追遠時，也要確保公共安全。

清明連假首日，屏東縣消防局今上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
清明連假首日，屏東縣消防局今上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
清明連假首日，屏東縣消防局今上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
清明連假首日，屏東縣消防局今上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局利用遙控無人機科技監控，透過空拍觀察，取締引火焚燒等違法情事，以免釀成災害違反相關規定受罰。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局利用遙控無人機科技監控，透過空拍觀察，取締引火焚燒等違法情事，以免釀成災害違反相關規定受罰。圖／屏東縣消防局提供
清明連假首日，屏東縣消防局今一上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
清明連假首日，屏東縣消防局今一上午就接獲20件公墓火警，從北到南都有。記者劉星君／翻攝
今天是清明節，屏東縣消防局首度用無人機巡視，取締違法引火焚燒。圖／屏東縣消防局提供
今天是清明節，屏東縣消防局首度用無人機巡視，取締違法引火焚燒。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局利用遙控無人機科技監控，透過空拍觀察，取締引火焚燒等違法情事，以免釀成災害違反相關規定受罰。
屏東縣消防局利用遙控無人機科技監控，透過空拍觀察，取締引火焚燒等違法情事，以免釀成災害違反相關規定受罰。

公墓 監控

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