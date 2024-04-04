慎防公墓雜草火警 周春米：屏東縣消防局首出動無人機監控
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
今天4日是清明節，不少民眾趁著清明連假返鄉祭祖，屏東縣政府消防局今年首度利用遙控無人機進行科技監控，呼籲民眾切記不要引火燃燒雜草等違法行為，以免釀成災害並違反相關規定而受罰。
屏東縣長周春米也在臉書發文說，慎終追遠、確保安全，消防同仁除前往各公墓定點巡視及宣導外，更利用遙控無人機空中監測，讓鄉親掃墓能夠一切平安。
消防局表示，利用遙控無人機空中監測，透過科技化輔助，隨時監控、取締引火焚燒等違法，期望降低雜草火警發生的頻度。提醒民眾，若任意引火燃燒墓地雜草，將依消防法第14條第1項及第41條規定裁罰。消防局也在多處公墓區放置裝滿水的大水桶，若有零星火勢，可迅速滅火，以防止擴大災害的發生。
消防局提醒民眾，掃墓祭祖時，請記得「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，希望在替祖先掃墓、慎終追遠時，也要確保公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言