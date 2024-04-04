慎防公墓雜草火警 周春米：屏東縣消防局首出動無人機監控

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今天4日是清明節，不少民眾趁著清明連假返鄉祭祖，屏東縣政府消防局今年首度利用遙控無人機進行科技監控，呼籲民眾切記不要引火燃燒雜草等違法行為，以免釀成災害並違反相關規定而受罰。

屏東縣長周春米也在臉書發文說，慎終追遠、確保安全，消防同仁除前往各公墓定點巡視及宣導外，更利用遙控無人機空中監測，讓鄉親掃墓能夠一切平安。

消防局表示，利用遙控無人機空中監測，透過科技化輔助，隨時監控、取締引火焚燒等違法，期望降低雜草火警發生的頻度。提醒民眾，若任意引火燃燒墓地雜草，將依消防法第14條第1項及第41條規定裁罰。消防局也在多處公墓區放置裝滿水的大水桶，若有零星火勢，可迅速滅火，以防止擴大災害的發生。