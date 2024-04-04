高雄議員批城內北漂嚴重 南北發展不均是這2原因

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台積電落腳北高雄話題不斷，高市議員黃紹庭批，高雄5年來出現「城內北漂」現象，北高雄增加2.3萬人，昔日南高雄政經重點的前金、新興、苓雅等區到處可見店面租售，指是高鐵當年未延伸火車站，南高雄失去產業帶動火力，造成高雄南北發展不均，高雄市經發局表，南高雄亞灣區已吸引175家企業進駐，產值逾500億。

高市議員黃紹庭表示，高雄城市發展急速由南往北，人口北漂嚴重，南高雄短短5年少3萬人，北高雄則多了2.3萬人；主因是交通與產業北移，因為高鐵只到左營未延伸到高雄車站，以致人流及投資留在北高雄，其次產業園區集中北高雄，反觀昔日市中心的南高雄，隨處可見房屋租售宛如死城，「北高雄有台積電，南高雄的新產業是什麼」。

他說，南高雄的亞灣區宣稱發展5G AIoT，實際能產生多少產值，經發局卻說不清，「應要好好規畫了，不要只靠黃色小鴨，說南高雄很多人，現在鴨去樓空」。他並指，經發局預估亞灣區產值將達2200億元恐是畫大餅，5G AIoT屬軟體服務業，並非製造產業，南高雄需引進新產業，解決人口外流問題，市府不能再拿數字，唬弄高雄市民。

高雄市經發局長廖泰翔表示，「亞灣智慧科技創新園區」已吸引鴻海、IBM、AWS等近175家國內外大廠及新創進駐，並完成智慧製造、醫療與互動科技等創新實證，至今年3月累計投資230億元，約創造538億產值；去年行政院又核定「亞灣2.0」計畫，增加IC設計、金融科技創新等，資源增加至170億元，約估可帶動4200個就業機會，產值約2200億。

廖也說，市長陳其邁以產業轉型為第一要務，由北至南發發展半導體S廊帶；並延伸致亞灣智慧科技創新園區，從半導體先進材料與設備、封裝測試、晶圓製造到IC設計，打造完整半導體產業聚落。除此也極招進藏壽司首間全球旗艦店，日系MUJI無印良品、DON DON DONKI（唐吉訶德）進駐，可見民間大型投資持續看好南高雄發展。