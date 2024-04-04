中油宿舍採工業電價 千餘住戶喊吃不消

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高雄楠梓區宏毅、宏榮2里是早期高雄煉油廠員工宿舍區，1157戶與油廠共用電號，採工業用電計價，但近來電價調漲，用電大戶及工業用電漲幅較大，單戶約年增電費7792元，大感吃不消，民代希望市府協助比照民生用電計價，市長陳其邁表示，會請經濟發展局居中協調，盡快協助解決。

市議員陳玫娟表示，宏毅、宏榮2里居民當初規畫共用電號，採工業用電計價，高雄煉油廠關廠後仍維持現狀，但台電已經第3次調漲工業電價，加上工業用電採電費累進制度，導致當地變為用電最高級距，假設每戶每月用電500度，比起一般住宅，1年電費就多出7792元，整個社區1年差額高達901萬元！希望市府通盤考量，讓社區比照民生用電計價，造福里民。

議員陳善慧說，過去工業用電較便宜，中油為回饋員工才採工業用電，如今時空變遷，工業用電變較貴，建議市府邀經濟部、中油和里民舉辦協調會，盡早解決。市長陳其邁回應，此事牽涉中油及台電3方協議，市府會站在協調角色盡速解決，此事會請經發局協助。

中油指先前提過將高壓用電改為低壓用電，採民生用電階梯式計費等電費方案，但住戶無法達成共識，中油將持續與宿舍區住戶溝通，並配合公正第3機構協調，研訂合法、合理解決之道。

台電表示，員工宿舍區土地屬於中油，當時由中油申請1戶高壓用電再分給所有住戶，類似分租套房概念。最近幾次調漲電價，因高壓用電漲幅較大，居民才會希望改為單戶住宅用電計價，此事開過幾次協調會，家戶若想變更為民生用電計價，須申請電表，改線路，經費相當龐大，居民多不願分攤。

宏榮里里長陳宏榮說，土地是中油的，里民只有房屋地上權，如果一定要更改線路，希望中央其他位負擔相關工程費用，不應由居民負擔。若不必改線路，則希望台電依住宅用戶的電價計費。