紙風車屏東演出 雞城故事逗樂學童

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紙風車劇團昨在屏東藝術館演出經典劇碼「雞城故事」，縣長周春米與600多名學童一起迎接兒童節，希望讓屏東的孩子走進劇場享受看戲樂趣，從中學習、成長。「雞城故事」改編西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」及「西城故事」，呈現雞城裡熱鬧大小事，全場小朋友跟著劇情起伏，驚喜連連。

屏東縣文化處表示，「雞城故事」4月1日起一連4天在屏東藝術館演出12場，除4場親子場開放民眾免費索票外，另與教育處合辦8場校園限定場，邀縣內53所國小、近5000名小朋友觀賞。小琉球、恆春地區學童也遠道而來，體驗專業劇場的演出，每人獲贈文創小禮，享有不一樣的藝術體驗。

縣長周春米說，縣府邀紙風車劇團在兒童節期間演出，看到許多鄉鎮的孩子來看表演，帶著閃閃發光的眼神及開心的笑容享受藝術陶冶，是給孩童最棒的兒童節禮物。

紙風車劇團創辦人李永豐說，紙風車創團30多年，一直有個心願是讓偏鄉的孩子進劇場欣賞表演，藉由不同合作式讓更多孩子有接觸藝術的機會。

參與「雞城故事」演員來自紙風車屏東戲劇人才培訓學員，歷經2年多訓練，站上專業場館的舞台，將培訓成果呈現給屏東的孩童，透過戲劇寓教於樂，讓孩子從故事中學習愛與關懷。