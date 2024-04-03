花蓮大地震／機器壞了？ 金門2觀測站公布震度竟差2級

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台灣花蓮外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2的地震，全台各地陸續傳出重大災情，連金門也感受到明顯的搖晃，但中央氣象署公布金門的震度僅1級，不少民眾覺得，搖晃的這麼嚴重，怎麼可能只有1級，是否儀器壞了，稍後金門氣象站又公布在金門的另一觀測站測得的震度是3級，同一縣市竟然測出的震度差了2級，金門氣象站表示，會盡快去檢測機器釐清。

今天上午7點58分發生在花蓮外海的顯著有感地震，由於地震很大，中央氣象署公布芮氏規模達到7.2級，連向來很少發生地震的金門也很有感，金門氣象站主任曹嘉宏表示，不排除未來還有餘震會繼續的發生，請大家還是要稍微提高警覺。

此次的地震，在金門感受很強烈，主要是地震發生的時間點，正值上班時間，很多上班族都已經就定位，所以特別有感，有民眾就說，這是自921地震以來，再次感受到如此強烈的晃動，直說，已經很久沒有如此大的震度了；也有人說，金門地震比起霧還罕見。

金門氣象站表示，金門島上目前有2個觀測站，一個位在金門氣象站，另一處設置在金門縣消防局。經過資料確認，金門氣象站觀測到的震度是1級，金門縣消防局測到的是3級。由於金門氣象站在前2周才剛完成地震儀器的維護，因此地震報告中優先參考金門氣象站所觀測到的1級。