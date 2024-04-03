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全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

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花蓮大地震／機器壞了？ 金門2觀測站公布震度竟差2級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在金門消防局的觀測站今天測到的地震震度是3級，與金門氣象站所測到的級數差2級，引起關注。圖／金門氣象站提供
在金門消防局的觀測站今天測到的地震震度是3級，與金門氣象站所測到的級數差2級，引起關注。圖／金門氣象站提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣花蓮外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2的地震，全台各地陸續傳出重大災情，連金門也感受到明顯的搖晃，但中央氣象署公布金門的震度僅1級，不少民眾覺得，搖晃的這麼嚴重，怎麼可能只有1級，是否儀器壞了，稍後金門氣象站又公布在金門的另一觀測站測得的震度是3級，同一縣市竟然測出的震度差了2級，金門氣象站表示，會盡快去檢測機器釐清。

今天上午7點58分發生在花蓮外海的顯著有感地震，由於地震很大，中央氣象署公布芮氏規模達到7.2級，連向來很少發生地震的金門也很有感，金門氣象站主任曹嘉宏表示，不排除未來還有餘震會繼續的發生，請大家還是要稍微提高警覺。

此次的地震，在金門感受很強烈，主要是地震發生的時間點，正值上班時間，很多上班族都已經就定位，所以特別有感，有民眾就說，這是自921地震以來，再次感受到如此強烈的晃動，直說，已經很久沒有如此大的震度了；也有人說，金門地震比起霧還罕見。

金門氣象站表示，金門島上目前有2個觀測站，一個位在金門氣象站，另一處設置在金門縣消防局。經過資料確認，金門氣象站觀測到的震度是1級，金門縣消防局測到的是3級。由於金門氣象站在前2周才剛完成地震儀器的維護，因此地震報告中優先參考金門氣象站所觀測到的1級。

曹嘉宏表示，由於地震速報為了搶時效性，在資料的收集比較沒有這麼全面性，以致於有可能在資料還沒到的時候就已經發出去了。2個觀測站的距離其實相距並不遠，但所測得的級數2級的差距並不常見，他也提及，地震觀測站通常每半年至1年檢測一次，目前金門氣象站已完成檢測，該站會盡快前往消防局進行儀器的維護，並對資料進行再確認。

0403花蓮大地震，全台各地陸續傳出重大災情，金門也有民眾拍到家中的子婿燈搖晃的很劇烈。記者蔡家蓁／攝影
0403花蓮大地震，全台各地陸續傳出重大災情，金門也有民眾拍到家中的子婿燈搖晃的很劇烈。記者蔡家蓁／攝影
中央氣象署今天上午公布金門的震度僅1級，不少民眾覺得，搖晃的這麼嚴重，怎麼可能只有1級。記者蔡家蓁／翻攝
中央氣象署今天上午公布金門的震度僅1級，不少民眾覺得，搖晃的這麼嚴重，怎麼可能只有1級。記者蔡家蓁／翻攝

0403花蓮大地震 氣象署 金門

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