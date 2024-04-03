快訊

強震受損 花蓮翰品酒店宣布即起停業重建！網友：期待回歸

2月才入手！他花160萬買「天王星」被震倒 房仲：若有房貸繼續繳

下班有環狀線搭！板橋站以北至產業園區站5點半通車

「海洋教育嘉年華」屏東海生館登場 展現海洋魅力

中央社／ 高雄3日電

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

海洋委員會、行政院南部聯合服務中心、國立科學工藝博物館與國立海洋生物博物館攜手合作，於4月3日至7日在國立海洋生物博物館舉辦今年第1場海洋教育嘉年華活動。

國立科學工藝博物館今天發布新聞稿表示，此次推出系列海洋教育推廣活動，透過創新、趣味科普展示和互動體驗，讓民眾學習海洋知識、感受海洋魅力；開幕活動於今天上午在海生館戶外大王魷魚廣場舉行。

行政院南服中心副執行長陳文亮表示，中心與海委會及科工館曾在民國111年及112年到小琉球及澎湖，辦理海洋教育嘉年華活動，今年安排到海生館辦理，希望讓偏鄉孩子有機會感受海洋教育多元學習資源。

科工館指出，展出內容包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」2大主軸，還有互動體驗教具展現多樣體驗，讓民眾親近海洋，學習如何愛護海洋，過關成功還有機會獲得小禮物。

博物館 行政院

延伸閱讀

雲林在地學子對家鄉陌生 縣府山野教育計畫洗刷學生印象

T1聯盟／海神主場迎敵 加碼三帥見面會

不一樣的兒童節 野柳國小學生當一日導覽員

兒童節連假快來！變裝海洋生物參加「海洋教育嘉年華」享一年無限暢遊海生館

相關新聞

高雄中油員工宿舍1157戶同一電號 電價調漲居民吃不消

高雄市楠梓區宏毅、宏榮兩里為早期高雄煉油廠員工宿舍，社區與廠房一起規畫為工業用電，兩里1157戶共用一個電號。不過近幾次...

前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

前鎮區「允棟市場」荒廢超過30年，原先市場的東側攤商5年前獲建商5萬、30萬補償款後紛紛撤出，但西側攤商卻無法獲得補償，...

小琉球美麗沙灘充斥浮具亂象 鵬管處硬起來執行聯合稽查

屏東小琉球夏季旅遊旺季將至，水域遊憩活動頻率增加，過去因有部分水上活動業者貪圖方便，將獨木舟、SUP、水上腳踏車等浮具暫...

高雄青年局青創補助改制「最高50萬」 議員籲嚴格審查

高雄青年局110年起推出青年創業補助，過去被指補助未區分行業，所有業者都能申請、造成亂象；青年局今年改為「競爭型」和「一...

影／霧鎖金門…啟動輸運計劃288位旅客返台 還有2千人滯留

霧鎖金門！受到濃霧影響，金門今天一整天海空交通全面停擺，有鑑於金門尚義機場有約2千8百多人滯留，金門航空站與立委陳玉珍緊...

高雄鳳山經武公托中心今啟用僧多粥少 20個名額70人搶

高雄市公共托嬰中心僧多粥少，家長搶破頭，今天啟用的鳳山經武公共托嬰中心，20個名額70人爭搶，抽不到的只能向隅，高雄市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。