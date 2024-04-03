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清明節高雄加強食品抽驗 1件蘿蔔農藥殘留超標

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供

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兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查，共計143件中 有1件花生粉初驗真菌毒素不符規定，經限期改善後再次抽驗合格；另1件蘿蔔農藥殘留檢驗結果不符規定，已移請來源廠商所轄縣市衛生局辦理。

衛生局針對傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所稽查，143 件包含肉類及其加工品84件、蔬菜20件、潤餅及油雞等應景即時食品14件、花生粉6件、豆干5件、潤餅皮5件、糕粿類4件、休閒零食3件及素食製品2件。

依檢體類別分檢驗動物用藥、保色劑、農藥殘留、衛生標準、真菌毒素、防腐劑、二甲乙基黃、殺菌劑、甜味劑、甲醛、著色劑、食品中動物性成分等項。

其中1件蘿蔔農藥殘留克凡派0.16ppm（標準0.05 ppm）、百利普芬0.05 ppm（標準0.01*ppm）與規定不符，已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，責令販售業者即刻下架該批產品，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

此次抽驗結果可上高雄市政府衛生局網站食品衛生專區，或高雄市食安地圖網站查詢。衛生局提醒，台灣氣候潮濕炎熱，花生、玉米及堅果類等未於妥善環境保存，容易產生具肝毒性的黃麴毒素，高劑量食入恐引起肝毒性發炎反應。

兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 農藥殘留 高雄市

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