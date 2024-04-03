清明節高雄加強食品抽驗 1件蘿蔔農藥殘留超標
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
兒童節、清明節將至，高雄市衛生局加強應景食品抽驗與稽查，共計143件中 有1件花生粉初驗真菌毒素不符規定，經限期改善後再次抽驗合格；另1件蘿蔔農藥殘留檢驗結果不符規定，已移請來源廠商所轄縣市衛生局辦理。
衛生局針對傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所稽查，143 件包含肉類及其加工品84件、蔬菜20件、潤餅及油雞等應景即時食品14件、花生粉6件、豆干5件、潤餅皮5件、糕粿類4件、休閒零食3件及素食製品2件。
依檢體類別分檢驗動物用藥、保色劑、農藥殘留、衛生標準、真菌毒素、防腐劑、二甲乙基黃、殺菌劑、甜味劑、甲醛、著色劑、食品中動物性成分等項。
其中1件蘿蔔農藥殘留克凡派0.16ppm（標準0.05 ppm）、百利普芬0.05 ppm（標準0.01*ppm）與規定不符，已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，責令販售業者即刻下架該批產品，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。
此次抽驗結果可上高雄市政府衛生局網站食品衛生專區，或高雄市食安地圖網站查詢。衛生局提醒，台灣氣候潮濕炎熱，花生、玉米及堅果類等未於妥善環境保存，容易產生具肝毒性的黃麴毒素，高劑量食入恐引起肝毒性發炎反應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言