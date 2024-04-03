高雄青年局青創補助改制「最高50萬」 議員籲嚴格審查

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高雄青年局110年起推出青年創業補助，過去被指補助未區分行業，所有業者都能申請、造成亂象；青年局今年改為「競爭型」和「一般型」2種補助，一般型不限行業，競爭型則由業者提出創業計畫並接受課程後，透過審查機制，可獲最高50萬補助；議員要求落實嚴格審查與追蹤機制，杜絕重覆領取和投機行為。

青創補助原本最高15萬，今年改為分成「競爭型」和「一般型」補助，前者最高50萬、後者最高8萬；議員陳麗珍表示，去年市府共核發3千萬補助，金額以高雄青年人口來說不算多，認為市府應加強追蹤去年領取的青年創業情形；張以理回應去年申請300件，去年沒有歇業店家，110年至今的平均存活率達88%。

議員湯詠瑜表示，青年局今年推「競爭型青創補助」，但申請補助行業多元，包括軟硬體和文創產業等，市府應建立因應各行業、相異的審查方式，並加強實地訪視、避免業者投機行為，也要確實查核，杜絕重覆領取補助；此外青年局應做問卷詢問創業者的回饋意見和每次上課後的感想，讓課程能確實滿足業者需求。

青年局長張以理表示，競爭型補助會設審查會議，創業者除資本門需達100萬，代表人還須親自到審查會議中報告創業計畫並接受完相關課程，才能領到補助，青年局已加強事前查核機制，會與經發局合作，確定代表人與公司行號的營業狀況與登記事實，過去曾發生公司更換代表人，先歇業再重新開業，會嚴加防範。

張以理說，為防止補助黃牛，青年局要求業者須「親自送件」並簽切結書，不能找代辦人，後續也會針對接受補助的業者電話追蹤、實地訪視，確認業者資金應用和營運方式是否有照著報告執行，「決不會讓業者在領取補助後，青年局就與對方一刀兩斷」。